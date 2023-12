El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, ha afirmado que las líneas de la EMT cuyo recorrido entre en la calle San Vicente a partir del día 12 se desviarán por Poeta Querol cuando haya momentos de elevada afluencia de personas.

Así lo ha indicado el concejal en atención a los medios al ser preguntado por el desvío que se produjo ayer por la tarde de la Línea C1. Carbonell ha señalado que este tipo de desvíos también ocurren en momentos como en Fallas o en la Maratón y ha señalado que los cambios continúan en pie y entrarán en vigor el martes.

«Presumiblemente no tiene por qué haber ningún problema, porque ahora con la remodelación van a pasar en torno a unos 550 autobuses por ese tramo. Anteriormente pasaban unos 900 autobuses por ese mismo tramo, durante cerca de 40 años», ha explicado.

Carbonell ha apuntado a que momentos como el que se dio ayer vienen por «una presencia masiva de ciudadanos que han visto la oportunidad de recuperar el espíritu navideño que no habían tenido durante ocho años». «Por tanto, es una circunstancia excepcional, como pueden ser también las fallas, la maratón o cualquier otro acontecimiento similar. Cuando se produce uno de esos acontecimientos, lo lógico es cortar el tráfico en esos tramos horarios donde hay más presencia de ciudadanos», ha añadido.

El edil ha criticado que la oposición «está muy nerviosa». «Tenemos una EMT que va a tener en 2024 el presupuesto más alto de la historia, que va a comprar 57 autobuses con una inversión de 30 millones de euros en 2024 y se recupera la vida en el centro de la ciudad. Todo eso va a redundar en una mejora del transporte público en la ciudad y de hecho, ya lo estamos viendo, hemos alcanzado el récord histórico de usuarios en la ciudad de Valencia con 400.000 diarios», ha añadido.

Carbonell ha incidido en que buscan «recuperar exclusivamente el transporte público por el centro de la ciudad». «En ningún caso estamos hablando de recuperar el transporte privado», ha agregado.

Sobre la posibilidad de retrasar los cambios ante la afluencia previsible en fechas navideñas, Carbonell ha señalado que estas aglomeraciones «se producen a partir del encendido de las luces por las tardes-noches». «El resto del día el servicio es ordinario y no tiene por qué haber absolutamente ningún problema», ha señalado.

Igualmente, ha señalado que por el tramo de la calle Sant Vicent entre la Plaza del Ayuntamiento y la de San Agustín trascurren al día «7.500 vehículos y 347 autobuses». «¿Alguien se ha quejado? Nadie».

COMPROMÍS PIDE LA PARALIZACIÓN

El ex responsable del área de Movilidad Sostenible durante el gobierno de Joan Ribó, Giuseppe Grezzi (Compromís), se ha dirigido esta mañana al concejal de Tráfico del Ayuntamiento de València y presidente de EMT, Jesús Carbonell, y al gerente de EMT, Manuel Martínez, solicitándoles la paralización de la puesta en marcha de la remodelación de líneas de EMT prevista para el próximo martes 12 de diciembre.

Grezzi lo ha hecho a resultas de la denuncia del Comité de Empresa de la entidad de transporte público a los responsables de EMT por programar y diseñar un cambio que implica «peligro de accidentes graves, atropellos y frenazos, que pueden causar incluso muertes en la Plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Reina, calle San Vicente o calle de la Paz».

En su denuncia, el comité insiste además en los extremos que desde hace meses viene denunciando Compromís: «la remodelación de todo el tráfico en el centro, incluyendo la de la EMT, carece de informes técnicos que la avalen». «Y por el contrario, sí cuenta con unos cuantos de distintos servicios que advierten de las graves consecuencias tanto para el tráfico obligado en el centro, como a nivel ambiental, patrimonial, entre otros, en los pocos aspectos fragmentados de la operación que la concejalía de Tráfico no ha podido evitar consultar».

«La actuación de María José Català y su concejal Carbonell con la EMT y el tráfico en el centro de la ciudad es un sinsentido, de eso no le cabe duda ya a nadie, y les señala como unos gestores nefastos. Pero hoy no importa subrayar una vez más esa mediocridad, hoy lo prioritario es proteger a la ciudadanía. Y el comité de empresa, los conductores de los autobuses, están diciéndole a su director y a su presidente que si siguen con su idea de modificar las líneas en el centro y meter entre 600 y 700 autobuses, muchos de ellos articulados, por esas calles pueden haber atropellos. Y eso no se puede hacer a la ligera», ha apuntado Grezzi.

Por eso, Compromís ha solicitado esta mañana «a Carbonell y a Martínez, y por supuesto a Català», la paralización inmediata de la puesta en marcha de esos cambios, y la convocatoria extraordinaria del Consejo de Administración de la EMT de cara a que expongan cómo van a subsanar todas las carencias técnicas y en materia de seguridad que ahora también les plantea el Comité de Empresa, antes de realizar ningún cambio en el actual diseño de la red.

La denuncia del Comité de Empresa llega «el día después de un nuevo conflicto entre el uso peatonal que la ciudadanía hace y desea para la calle San Vicente Màrtir entre la Plaza de la Reina y la del Ayuntamiento, y la circulación de la única línea que a día de hoy circula allí (que Català planea ampliar en 5 líneas más)». Una línea cuya circulación «hubo ayer que anular por el peligro de atropello a los peatones en una calle que Compromís emplazó en octubre al gobierno de Català a peatonalizar como Ribó tenía planeado al finalizar las recientes obras de canalización».

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha agregado: «¿No hay nadie al volante en este gobierno? Si Catalá no rectifica será una alcaldesa kamikaze, aunque con la vida de los demás», y ha recordado cómo la propuesta de peatonalizar Sant Vicent, que habría acabado definitivamente con este conflicto, fue llevada por Compromís al Pleno municipal recibió el voto en contra de PP y Vox.

PSPV: «NO ES COMPATIBLE CON EL FLUJO DE PEATONES»

Por su parte, desde el PSPV-PSOE, la concejala María Pérez ha señalado que la remodelación de líneas «no es compatible con el flujo actual de peatones y lo sucedido ayer lo pone de manifiesto». «Además, hemos propuesto itinerarios alternativos por la calle Poeta Querol para permitir acercar algunas líneas al centro sin poner en duda ni un centímetro de espacio peatonal, ni empeorar la velocidad comercial de las líneas de autobús. Y esa propuesta socialista ha sido la solución por la que ha optado la EMT ante el caos generado ayer, tal y como informó la empresa en sus redes sociales», ha añadido la edil.

Los socialistas han criticado que Catalá esté «dando pasos atrás en materia de movilidad sostenible, justo cuando València será Capital Verde Europea». «La calle San Vicente y la plaza del Ayuntamiento son lugares que están prácticamente peatonalizados, donde la gente está acostumbrada a pasear. Hasta hora era un espacio conquistado en la ciudad para andar tranquilamente. Ayer, con una sola línea de autobús pasando por allí, fuimos testigos del caos que se generó. Desde el Partido Socialista preguntamos a la señora Catalá ¿qué pasará la semana que viene cuando no pasen una línea sino seis líneas y 600 autobuses diarios? ¿Qué medidas va a tomar la señora Catalá para garantizar la seguridad?», ha señalado Pérez.

Los socialistas tildan de fracaso absoluto la remodelación de las líneas en el centro de la ciudad. «Desde el Partido Socialista exigimos a Catalá que deje de dar bandazos, reflexione sobre la movilidad de una gran ciudad como València y rectifique», insta la concejala. Por su parte, la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, ha apuntado que esta solución es «todavía peor» y ha criticado que el consistorio «para no enmendarse va a hacer que los usuarios de la EMT tengan que adivinar si pasa o no la línea».