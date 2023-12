El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha expresado este viernes su respaldo a que la Junta de Andalucía pueda reclamar al Estado el traspaso de las competencias en trenes de cercanías que discurren por la comunidad autónoma, como ha acordado el PSOE con partidos independentistas catalanes respecto a la red de Rodalíes, si bien ha apostillado que la cesión de esas competencias ferroviarias para Andalucía requeriría del «previo pago» por parte de la administración central de «6.000 millones de euros», que es «lo que cuesta mantener esa red de Cercanías».

Así lo ha manifestado Elías Bendodo durante su participación en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, que ha compartido con el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía y exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y al hilo de dos propuestas de resolución de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía que el PP-A apoyó este pasado jueves en el debate sobre el estado de la Comunidad celebrado en el Parlamento, para que la Junta pida al Estado competencias en materia ferroviarias contempladas en el Estatuto de Autonomía.

En concreto, el Pleno del Parlamento aprobó, con los votos del PP-A y Adelante, y la abstención del PSOE-A, una propuesta de Por Andalucía para instar al Consejo de Gobierno a «solicitar una convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía a fin de reclamar el traspaso integral de la Administración General del Estado a la Junta de Andalucía, a lo largo de la presente legislatura, del servicio de transporte ferroviario cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, contemplada en el artículo 64 del Estatuto de Autonomía como competencia exclusiva de la comunidad autónoma».

A la pregunta de qué le parece que la Junta de Andalucía pudiera reclamar la transferencia de las competencias sobre la red Cercanías para Andalucía al igual que se le ha concedido a Cataluña, Elías Bendodo, que fue consejero de la Presidencia del Gobierno andaluz en la pasada legislatura, ha defendido que Andalucía no quiere ser «más que nadie, pero tampoco menos que nadie», y en esa línea se ha preguntado «por qué no» se va a conceder a esta comunidad lo que se ha aceptado para Cataluña.

No obstante, el dirigente 'popular' ha apostillado que esa cesión de competencias tendría que producirse «previo pago de 6.000 millones de euros, que es lo que cuesta mantener esa red de Cercanías», según ha añadido.

Movilización del 3 de diciembre

Por otro lado, Elías Bendodo ha confirmado que este domingo participará en la movilización que parte de la «sociedad civil» ha convocado en Sevilla este domingo, 3 de diciembre, víspera del 4D, día de la Bandera de Andalucía, precisamente «para decir que la bandera no es de nadie», sino que «es de todos», y «para reivindicar que Andalucía no quiere ser más que nadie, pero no va a aceptar ser menos que nadie» en el actual contexto nacional, marcado por los pactos del PSOE con partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El vicesecretario 'popular' ha defendido que «es un acierto que Andalucía salga a la calle el próximo domingo» siguiendo «un llamamiento de la sociedad civil, no de ningún partido político en particular», para subrayar que esta comunidad «no va a permitir tratos de favor a ningún territorio por encima de Andalucía».

Bendodo ha insistido en defender que «es un acierto» tanto que esta movilización la «convoque la sociedad civil andaluza», como que se produzca en una «fecha cercana al 4 de diciembre», y que «todos los andaluces sintamos la bandera como propia», porque «no es patrimonio de nadie» en particular, y ha valorado que los andaluces «reivindiquemos nuestro papel en el conjunto de España», teniendo en cuenta que esta es la comunidad más poblada del país.

«Somos la comunidad autónoma que tira del carro de la economía española junto a Madrid, y evidentemente ese papel tiene que reconocerse», ha abundado Elías Bendodo.

Juan marín no acudirá a la manifestación aunque apoya la convocatoria

Por su parte, el exvicepresidente de la Junta y excoordinador de Ciudadanos (CS) en Andalucía Juan Marín ha dicho que él no va a ir a la manifestación de este domingo, porque él no va «a ninguna» movilización.

«Yo me siento en los despachos a resolver los problemas, soy de otra forma de pensar, no voy detrás de las pancartas. A mí me gusta sentarme, intentar trabajar y resolverlo en la mesa», ha expuesto Juan Marín en esa línea antes de apostillar, no obstante, que él sí «comparte» esa convocatoria de movilización y «todas las que se produzcan para que realmente Andalucía esté exactamente igual que el resto de las comunidades autónomas de este país».

Al respecto, Juan Marín ha defendido que a Andalucía se le debe dar «lo que le corresponde, ni más ni menos», y ha lamentado que «la desigualdad ha existido siempre» para esta comunidad, tanto en etapas de gobiernos del PSOE como del PP, y «esa discriminación o esa falta de igualdad se produce prácticamente desde que empezó la democracia, porque ya en la Constitución española se establece» el cupo vasco que él critica, según ha remarcado.