Representantes de unas 200 entidades se han concentrado este miércoles en la plaza del Rei de Barcelona para pedir al Gobierno central que detenga el comercio de armas con Israel: «Estamos exportando genocidio», ha afirmado la periodista e investigadora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, Nora Miralles.

Así se ha pronunciado junto con la presidenta del Consell Català de Foment de la Pau y exdiputada de la CUP en el Parlament, Gabriela Serra, en una rueda de prensa en las escaleras de la plaza del Rei, rodeadas de sacos de tela blancos que simbolizaban las personas fallecidas las últimas semanas en la Franja de Gaza.

Serra ha sostenido que las armas y misiles que están cayendo sobre la población palestina «quizás no llevan una etiqueta que diga 'Made in Spain', pero sí que llevan componentes, algunos elaborados y comprados a la industria española, y comprados con dinero que el Gobierno paga cuando compra armamento especial a la industria armamentística» israelí.

El portavoz de la Comunidad Palestina de Catalunya, Salah Jamal, ha calificado de positivos los «indicios de cambio» del Gobierno español y belga, que se mostraron partidarios la semana pasada de reconocer a Palestina como Estado.

"hechos tangibles"

«Lo que queremos no son solo declaraciones, lo que queremos son hechos tangibles. Sobre todo el embargo del negocio de armas con el Estado de Israel», ha reclamado Jamal, que ha matizado que un embargo significa no vender y sobre todo no comprar a la industria armamentística de Israel.

Miralles también ha criticado que desde 2005 las relaciones comerciales militares entre España e Israel «han dado lugar a casi 29 millones de euros en exportaciones y 136 millones de euros en autorizaciones, que tal vez ni siquiera han llegado al Estado de Israel», y ha lamentado que este flujo de comercio no paró en la escalada del conflicto en Gaza en 2008.

También ha tachado de «incoherente» el gesto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a favor del reconocimiento de Palestina como Estado durante su visita a Israel, Gaza y Egipto, ya que no ha ido acompañado de ninguna medida para parar la exportación de armas, según ella.

Partidos y sindicatos

En el acto para presentar esta iniciativa han estado presentes los diputados de ERC en el Parlament Mònica Palacín y Adrià Guevara; el diputado de la CUP Carles Riera y el exdiputado 'cupaire' David Fernàndez, y la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; la diputada de los comuns Susanna Segovia y las concejalas de BComú Janet Sanz y Jess González.

El representante de UGT Catalunya Carlos de Pablo ha asegurado que hace unas semanas pidieron al Gobierno el cese de las relaciones comerciales entre España e Israel, «con la industria armamentística y cualquier medio de producción que contribuya o forme parte de la cadena de valor de la industria armamentística».

La representante de Relaciones internacionales sindicales de CC.OO. de Catalunya, Amanda Alonso, ha asegurado que «los propios sindicatos palestinos» les han pedido reclamar el embargo de armas, y ha recordado que se realizarán concentraciones de apoyo al pueblo palestino este miércoles por la mañana ante las sedes de CC.OO., ayuntamientos y empresas en apoyo al pueblo palestino.