Almeida defiende que las mujeres protagonicen el acto del 25N y critica que la oposición quiera "15 segundos de gloria"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este viernes que sean las mujeres y sus testimonios las protagonistas del acto institucional por el 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y ha criticado que los grupos de la oposición quieran sus «15 segundos de gloria».

Así lo ha trasladado desde la explanada frente al Palacio de Cibeles, tras participar junto a representantes de los grupos en un minuto de silencio contra todas las víctimas de violencia de género. Lo hace después de las críticas por parte de la oposición por su expulsión del acto institucional por el 25N, que este año se centra en visibilizar la violencia machista en la adolescencia.

Después de que desde Más Madrid, PSOE y Vox acusaran a Almeida de «tirano» por esta decisión, Almeida ha trasladado que le sorprende que la izquierda denuncie «la crispación y el nivel con el que se denuncia, por ejemplo, la amnistía y que lo único que está ayudando es a que la convivencia no sea fácil, por una decisión cuya raíz es dar voz a las mujeres que han sufrido la violencia de género».

«Los grupos municipales podemos hablar 365 días del año, y este es el día en el que deben hablar precisamente aquellas mujeres a las que homenajeamos, que son las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia, a las que queremos dar voz, a las que queremos que sean protagonistas exclusivas de este día, a las que han sufrido la violencia», ha defendido el alcalde de Madrid.

Critica el "nivel político" de la izquierda

En este contexto, ha censurado «el nivel de la izquierda» en la capital al llamar al alcalde «dictador, totalitario y tirano por haber dado un enfoque a un acto en el Día Internacional de Eliminación de Violencia de Género en el cual única y exclusivamente tengan la voz las mujeres que han sufrido violencia de género». «Ese es el nivel político que está demostrando la izquierda en estos momentos», ha subrayado.

Considera Almeida que esto es «una hipérbole y una exageración como pocas veces he visto en la política». «Y esto me ratifica en que hemos tomado la decisión acertada. Si quien por no tener hoy la palabra dice que soy un dictador, un autoritario y un tirano, lo mejor es que no tenga la palabra. Sinceramente lo pienso», ha reivindicado.

También, y tras ser preguntado por el uso de los mismos calificativos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Almeida ha aseverado que él no ha llamado a Pedro Sánchez «tirando o dictador en ningún caso».

«No, no hemos hablado de dictadura. Han dicho que esto si sigue así puede acabar en dictadura, que no es lo mismo decir que esto es una dictadura. Y desde luego no ha llamado dictador ni tirano como a mí me acaban de llamar hoy simplemente por poner el foco de un acto de lucha contra la violencia de género», ha afirmado.

Con estas declaraciones, el regidor ha valorado que la izquierda afecta «gravemente a la convivencia y al normal debate político» al «perder los papeles».

«Me parece asombroso que sean tan egoístas, tan egoístas, de manchar este acto, de manchar el testimonio que nos van a dar dos mujeres hoy aquí, porque sencillamente no puedan hablar durante tres minutos. Lo importante no son los tres minutos que nos quieran dedicar Rita Maestre y Reyes Maroto, lo importante, y van ustedes a comprobarlo, es el testimonio de las mujeres que hoy van a hablar», ha insistido.