Montilla ve "postureo" en que Junts y ERC no renuncien a la unilateralidad

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha señalado que ve «postureo» en que Junts y ERC no renuncien a la unilateralidad, ya que no tienen la suficiente fuerza para volver a hacer una Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

En una entrevista de este jueves en La2 y Ràdio4 ha afirmado que «ellos saben perfectamente que no volverán a hacerlo, porque no pueden, porque no tienen fuerzas», en referencia a los partidos independentistas, un hecho que según él se refleja en los resultados de las tres últimas elecciones.

También lo ha vinculado a la «competencia brutal que hay entre ERC y Junts per Catalunya, esta lucha por la hegemonía dentro del independentismo» que, para Montilla, no se resuelve ni en las elecciones generales, ni en las municipales ni en las autonómicas, ya que no muestran un líder claro en su espacio.

Por ello, indica que «esta competencia lleva constantemente a la necesidad de escenificar que hay uno que levanta el listón» del indepenentismo, ante lo que ha asegurado que no volverán a hacer una DUI, en sus palabras.

También ha afeado a los partidos independentistas que los últimos años solo han pensado «para una determinada parroquia» desde el Govern, ya que los que son catalanes son muchos más que los que son independentistas, textualmente.