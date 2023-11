La I Conferencia internacional de innovación en gestión energética de la industria, se celebrará en Villanueva de Gállego (Zaragoza) este viernes 24 de noviembre. Se abordará la innovación más allá del punto de vista tecnológico, desde perspectivas como los nuevos modelos de gestión, la regulación, la colaboración público-privada y la influencia de las energías renovables en la ubicación del tejido industrial.

El evento está organizado conjuntamente por Foro Sella y el Foro Industria y Energía, con la colaboración de la CEOE de Aragón, el Clúster de la Energía de Aragón y la Universidad de Zaragoza.

El evento se celebrará en Hábitat Sella, en Villanueva de Gállego (Zaragoza), entre las 09.45 y las 14.00 horas y el acceso es libre para asistir presencialmente o vía streaming. El programa y las inscripciones se pueden formalizar en la web 'https://forosella.com/'.

Contará con la participación de autoridades locales, nacionales y europeas, además de representantes del sector empresarial, que abordarán el reto de la transición energética desde una perspectiva global.

La conferencia contará con la participación del ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, y la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

Durante la misma, se abordarán tres grandes temas: la situación actual de la gestión energética de la industria a diferentes escalas, las perspectivas de futuro, y el análisis de buenas prácticas en Aragón, con la participación de compañías como Stellantis, Saica, BSH o Forestalia. La visión institucional la completarán representantes de la Comisión Europea y el ministro embajador de Alemania, Ingo Stender.

Innovación en gestión energética de las tic y datacenters

Las empresas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y los datacenters están liderando la adopción de soluciones innovadoras de gestión energética. Aragón es un destacado polo de atracción para estas empresas y cuenta ya con ejemplos de buenas prácticas que se pondrán en común en el evento, de la mano de SpainDC, patronal de los datacenter en España y Amazon Web Services (AWS) España.

«Si el foco actual es apostar por la sostenibilidad a la hora de evaluar la estrategia cloud de una empresa, es indispensable centrar la inversión en nuevas tecnologías y recursos innovadores, como los sistemas de refrigeración de alto rendimiento, el uso de sensores climáticos en tiempo real y la personalización de hardware eficiente, que ayuden a reducir el consumo energético y mejoren el impacto medioambiental», ha explicado el responsable de Relaciones Institucionales para Aragón en AWS Iberia, David Blázquez.

Ha puesto como ejemplo el caso de la infraestructura en la nube de AWS, que es «hasta cinco veces más eficiente que un centro de datos empresarial promedio europeo. De hecho, la Región de AWS en Aragón ya operó con energía cien por cien renovable en 2022».

Energías renovables e impulso del tejido productivo

Durante el evento se analizará la importancia de energías renovables en el impulso del tejido productivo nacional y local, tanto en lo que respecta a la industria como para el sector de las TIC y datacenters.

De hecho, Aragón es un ejemplo de la importancia de las energías renovables en el impulso del tejido productivo: según datos recogidos por Opina 360, es la región donde el sector industrial tiene un mayor porcentaje de consumo de origen renovable, tanto de forma directa como a través de la electricidad verde, con un 42,4 por ciento del

total.

Tal como ha destacado el director del FIE, Albert Concepción, «garantizar el acceso a energías renovables va a ser un vector clave para la ubicación futura de la industria y de las TIC».

De la misma manera, el acceso a las energías renovables tiene un peso fundamental en el impulso y crecimiento de los polígonos industriales, que pasarán, con el tiempo, a convertirse en polígonos energéticos. Sobre esta cuestión hablará la presidenta de la Federación de Polígonos Empresariales de Aragón y miembro de la Confederación Española de Áreas Empresariales (CEDAES), Mercedes Royo. «Las energías renovables --ha apuntado-- son el presente y el futuro para el desarrollo de los ecosistemas industriales, constituyendo un recurso necesario para las empresas».

En este contexto, el director de desarrollo eólico y solar de Forestalia, Fernando Samper García, expondrá el modelo integrado de gestión energética de la industria por el que se decanta la compañía, «pionera al apostar por las renovables sin primas ni subsidios, comprometida con el desarrollo sostenible y la creación de oportunidades en el medio rural en Aragón, que tiene un enorme potencial en las energías limpias», ha explicado.

Como Keynote speaker, la conferencia contará con la intervención del especialista en el análisis de la huella de carbono, Mike Berners-Lee, quien es autor de los bestsellers 'There is no planet

B' y 'How bad are bananas? The carbon footprint of everything', que hablará sobre la transición energética global y sus implicaciones para la industria, especialmente en las TIC y cómo pueden estas desempeñar mejor su papel en la transición hacia una economía sostenible.

Además de compartir su experiencia y conocimiento, el profesor Lee presentará en el evento un informe elaborado por la Universidad de Lancaster (Reino Unido) en el que se analizará el impacto climático de las TIC.