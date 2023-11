Shakira llega a un pacto judicial para "priorizar su carrera y su estabilidad y la de sus hijos"

La defensa legal de Shakira ha llegado a un acuerdo de conformidad este lunes antes de su juicio --por presuntamente cometer seis delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014-- para que la cantante pueda «priorizar su carrera y su estabilidad y la de sus hijos».

En un comunicado de 'Llorente y Cuenca', han detallado que, este acuerdo, pretende «poner un punto y final al proceso y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante».

«Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión», ha manifestado la artista.

Ha detallado que tenía dos opciones: «Seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos; dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante».

Además, en el mismo comunicado, Shakira ha sostenido que quiere que sus «hijos vivan una vida plena» y enfocarse en lo realmente importante, verlos crecer hijos y pasar tiempo con ellos, en sus palabras.

Caso administrativo

Por contra, Shakira seguirá su «lucha contra la Agencia Tributaria en el caso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, una vía con menos desgaste y exposición que la penal».

«Desde el fondo hasta la forma, el caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces», añade la artista en el comunicado.

También confía en el «adecuado discernimiento de las autoridades de justicia, y en que sabrán separar la forma en que ha finalizado esta causa penal, sin que esta condiciones o afecte en lo más mínimo al caso de 2011, ya que se trata de un compartimento jurídico estanco y un proceso completamente distinto a todos los efectos».