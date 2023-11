Ortuzar dice que "si Sánchez no cumple, la implicación del PNV con su Gobierno correrá un peligro total e improrrogable"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido que si el presidente en funciones, Pedro Sánchez, no cumple el plazo de dos años para las transferencias, incluida la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, «la implicación del PNV con su Gobierno correrá un peligro total e improrrogable»

En una entrevista al diario 'Deia', recogida por Europa Press, Ortuzar considera «bueno para Euskadi» el acuerdo alcanzado con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y cree que esta legislatura puede ser «la buena para conseguir un cumplimiento elevado del acuerdo, tanto por la literalidad como por los plazos que ponemos y las condiciones de una legislatura» donde Sánchez necesita los cinco votos del PNV.

«Estoy satisfecho. Estaré contento cuando se cumpla, sin lanzar las campanas al vuelo. Habrá resistencias de los aparatos jurídicos, PP y Vox... Tendremos enemigos poderosos», afirma.

Andoni Ortuzar dice que si pasan esos dos años y no hay traspaso «la implicación del PNV con el Gobierno correría peligro total, improrrogablemente también». «Esa es una de las cláusulas de seguridad que tenemos. Los votos del PNV están condicionados a que los compromisos se vayan cumpliendo. Ellos son conscientes de que va a ser así. Es parecido al mecanismo con los catalanes», añade.

El líder jeltzale reconoce que la de la Seguridad Social va a ser «la transferencia más compleja», porque en el Gobierno de Sánchez «querrán que sea la última, y nosotros, de las primeras», al tiempo que se muestra «moderadamente optimista en que esta vez vamos a conseguir todo».

Tras considerar que «no debiera ser» una legislatura corta, afirma que «está en manos de Sánchez que dure cuatro años» y remarca que «el grado de cumplimiento de los pactos va a ser lo que añada días a la legislatura».

Además, el presidente del EBB añade que, si Sánchez no cumple, «la amenaza de que el PP le gane las elecciones es real», y ha dicho que es al presidente «a quien le toca regar las flores de los acuerdos» porque es «gracias a los nacionalismos periféricos, por los que puede gobernar, incluso más que por Sumar».

Ortuzar, que asegura que no van a entrar en una «guerra de protagonismos» con Junts, afirma que, «al contrario, se va a dar una confluencia en muchos aspectos entre el PNV y Junts, que además va a venirle bien a la política estatal española». Asimismo, sobre la posibilidad de que una quita de la deuda de Cataluña vaya a afectar al Cupo vasco dice que «seguro que seremos capaces de neutralizarlo».

Según detalla, lo que más costó en la negociación del acuerdo fue «la formulación del autogobierno futuro». En esa línea, destaca que el PSOE «se va a sentar a hablar, van a hablar de buena fe y van a respetar los pronunciamientos mayoritarios del Parlamento Vasco» y añade que «la madre del cordero será qué atribuciones le van a dar al reconocimiento nacional después», al tiempo que asegura que «todo está por negociar», incluso el derecho a decidir para vascos y catalanes.

Pp en "deriva grave"

Por otro lado, Andoni Ortuzar dice que con un Partido Popular que está «en una deriva grave con sus protestas, no se va a sentar a hablar nadie».

Tras indicar que no ha hablado con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de las manifestaciones contra la amnistía que se están produciendo ante la sede del PSOE en Madrid, afirma que los populares «se están equivocando, también con la percepción social del PP en la sociedad vasca». «Allá ellos, pero con ese PP, no se va a sentar a hablar nadie. Y nos reafirma en el rechazo a Feijóo», subraya.

Elecciones vascas

Por otro lado, Ortuzar dice que el EBB no tiene todavía una fecha para iniciar el proceso de elección del candidato a lehendakari y, sobre la convocatoria de las elecciones vascas, indica que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, una vez «despejado» el acuerdo para la investidura de Sánchez, «tiene mayor margen para tomar decisiones». «Urkullu valorará la mejor fecha electoral para los traspasos y cumplir el acuerdo», asegura.

Sobre la posibilidad de hacer coincidir las vascas con las europeas del 9 de junio, Ortuzar mantiene que «todo tiene pros y contras desde el punto de vista partidista, pero hay que mirar el bien global: qué vamos a hacer con las leyes, si es importante que salgan o no, si la oposición nos va a dejar o no; qué puede venir de Europa; qué es mejor de cara al acuerdo firmado con Sánchez, si es mejor que el nuevo Gobierno vasco esté operativo en Semana Santa o no importa que esté en julio».

Preguntado sobre la reactivación de la ponencia de autogobierno, recuerda que «los plazos de un año y medio después de las autonómicas para cerrar el estatus los ha puesto el PNV, para dar tiempo a la nueva legislatura, a que se conforme el Parlamento». «Y vamos a aprovechar este ínterin de seis o siete meses para apretar en el cumplimiento del Estatuto presente», apunta.

En esa línea, augura que, «de aquí a dos años, tendríamos por fin el Estatuto cumplido, y estaríamos listos para sancionar en Madrid el nuevo estatus sin débitos». «De Gobierno a Gobierno van a negociar los traspasos, y PNV y PSOE van a negociar el estatus de manera bilateral pero con apertura al resto de partidos del Parlamento Vasco. El PNV da su palabra de que la negociación del estatus es cosa de todos», concluye.