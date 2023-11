Adelante lamenta que para que no gobierne "gentuza" haya que "tragar con un acuerdo posiblemente injusto para Andalucía"

El portavoz del grupo de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico, José Ignacio García, ha señalado este viernes que a su formación le da «mucho coraje» que, «para evitar que gobiernen los energúmenos que han salido a las calles» en los últimos días para protestar por la ley de amnistía pactada entre el PSOE y partidos independentistas catalanes, a los que ha tachado de «gentuza», haya que «asumir y tengamos que tragar con un acuerdo --en alusión al firmado este jueves por los socialistas y Junts-- que posiblemente sea injusto para Andalucía».

Así lo ha apuntado José Ignacio García en una atención a medios en el Parlamento para presentar la enmienda de totalidad que el Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha registrado contra el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2024 aprobado por el Consejo de Gobierno del PP-A.

A preguntas de los periodistas, el portavoz de Adelante ha indicado que la posición de su grupo al respecto del acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de nuevo «se parece mucho a la de la mayoría de los andaluces», y es que le da «mucho coraje que para evitar que gobiernen los energúmenos estos que han salido a las calles» en los últimos días, «esa banda de fascistas, machistas, racistas, homófobos que han estado cantando todas esas cosas en estos días por las noches en determinadas ciudades, para que no gobierne esa gentuza, tengamos que asumir y tengamos que tragar con un acuerdo que posiblemente sea injusto para Andalucía».

José Ignacio García ha lamentado que «volvemos otra vez a la dinámica previa al 'procés'» independentista catalán, a «la dinámica en la cual, PSOE y PP --esta vez el PSOE, pero anteriormente fue el PP, ha apostillado--, pactan con las élites de otros territorios unos modelos de financiación que al final siempre sistemáticamente olvidan a Andalucía».

Ha puntualizado que a Adelante le «parece genial que otros territorios avancen en derechos», porque «eso abre puertas a los demás», pero se ha preguntado «para cuándo Andalucía». «Es decir, nos parece bien que Cataluña gestione sus propios trenes, pero ¿para cuándo vamos a gestionar nosotros nuestros propios trenes en Andalucía?; nos parece bien que haya financiación mejor para otros territorios, pero ¿para cuándo Andalucía?», que «tiene el peor sistema de financiación» a la que le «deben 1.000 millones de euros al año», una «deuda histórica que se está acumulando todos los años», ha continuado manifestando José Ignacio García.

Tras criticar además que por parte del Gobierno «ni siquiera cumplen las inversiones» para Andalucía recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, que «no cumplen ni siquiera el Estatuto de autonomía, que es una ley orgánica que debería cumplir todo el mundo», ha añadido que «la comparación de la ejecución» presupuestaria que se lleva a cabo «en Andalucía con la ejecución que se hace en Madrid o en Cataluña es infame».

«Nos da coraje que los platos rotos siempre los tengamos que pagar los andaluces», así como también que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «salga a hablar de más financiación para Andalucía cuando en realidad lo que está haciendo es pedir con una mano y con la otra agujerear las cuentas andaluzas, quitándole los impuestos a los más privilegiados, a los que más dinero tienen, para que al final tengamos que pagarlo la clase trabajadora», ha abundado el representante de Adelante.

De igual modo, José Ignacio García ha tachado de «barbaridad» que el presidente de la Junta «diga que no quiere que se condone la deuda de Andalucía», y al respecto ha sostenido que «cuando alguien no quiere que haya una quita de una deuda, está pensando más en el acreedor que en el deudor, en el que recibe más que en el que debe», y, «en última instancia, la deuda de 15.000 millones que tiene Andalucía con el Estado es una deuda con las entidades bancarias», por lo que «lo que no quiere el señor Moreno Bonilla, ni de broma, es que se quite esa deuda con las entidades bancarias», según ha criticado el portavoz de Adelante antes de lamentar que teme que el presidente andaluz piensa «más en los bancos que en Andalucía», mientras que «los andaluces seguimos con la peor financiación, con los peores trenes y con los peores servicios públicos», ha concluido.