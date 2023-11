El Gobierno de Zaragoza ha aprobado el expediente del nuevo proyecto del Centro Deportivo Municipal de La Almozara, que sacará en breve a licitación, y que elimina la certificación passivhaus y reduce a la mitad las plazas de aparcamiento, pasando de las 500 iniciales a 250.

Esta nueva licitación se produce después de que el anterior adjudicatario renunciara a acometer las obras por el incremento de los costes de construcción que suponía la certificación passivhaus y era un «impedimento para los operadores del mercado porque en las instalaciones acuáticas es, sino imposible, francamente difícil», ha argumentado el consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano.

En rueda de prensa, Serrano ha explicado que se vuelve a sacar a licitación el proyecto con «pequeños cambios de criterios que no afectan al diseño y calidad del Centro Deportivo Municipal de La Almozara».

«Lo único que se hace --ha puntualizado-- es eliminar esa exigencia passivhaus, mientras que el estudio de viabilidad económica y financiera del expediente consolida el resto del proyecto». Otra consideración ha sido «atender la petición de los vecinos» para que el parking inicial de 500 plazas «se aligere» a un máximo de 250 porque la «mejor política local es la que atiende a lo que piden los vecinos», ha remachado.

Ha avanzado que se publicará en los próximos días y estará abierto durante un plazo de un mes para presentar propuestas. Los plazos constructivos se mantienen en 18 meses y podrían estar terminado a finales de 2025.

El presupuesto estimado asciende a 18.195.301 euros y el CDM La Almozara será una concesión por la que el inversor, además de realizar las obras de construcción de instalaciones y equipamientos, asumirá los suministros y la contratación de los servicios de cualquier clase que resulten necesarios para la correcta explotación de las instalaciones, que se le cedidas mediante concesión de un plazo máximo de 40 años de explotación, con las reparaciones y mejoras, incluso reconstrucciones y sustituciones, que sean precisas en cualquiera de las instalaciones y equipamientos.

El equipamiento deportivo se situará en una manzana comprendida entre las calles de Fray José Casanova y Lago, la avenida de la Ciudad de Soria y el parque de La Aljafería, en el distrito de La Almozara.

La parcela tiene una superficie de 41.231 metros cuadrados, con forma trapezoidal, y el terreno va bajando con una pendiente de 5 por ciento de sur a norte y de 0,26 por ciento de oeste a este.

Las instalaciones

El proyecto de ejecución de la obra lo aportará la concesionaria, basándose en el anteproyecto del Centro Deportivo La Almozara, desarrollado por el Ayuntamiento de Zaragoza y que contempla unidades deportivas exteriores y cubiertas.

Como equipamientos cubiertos habrá una sala fitness de 1.000 metros cuadrados, tres salas de actividad, cuatro salas multiusos, una sala de ciclo y sala de cuerpo, una ludoteca con aseos vinculada tanto al exterior como al interior de la edificación, dos salas de

fisioterapia, dos despachos de administración, dos vestuarios secos de 190 metros cuadrados, un almacén de 100 metros cuadrados, una enfermería, un lobby con vestíbulos de acceso y salida de 200 metros cuadrados, cuatro vestuarios húmedos --dos de 150 metros cuadrados y

dos de 65 metros cuadrados--, una piscina cubierta con ocho calles, un vaso para gimnasia acuática, un vaso recreativo y una zona de spa con hidromasaje y saunas.

En la parte de unidades deportivas al aire libre, el equipamiento contemplará piscinas exteriores; pistas de pádel cubiertas; pista de atletismo de 442 metros de longitud; espacio exterior de crossfit en cubierta de 526 metros cuadrados y espacio de picnic y solárium de 8.000 metros cuadrados. A esto se le sumará un aparcamiento de 250

plazas.

La gestión y explotación del Centro Deportivo La Almozara incluirá todas las unidades citadas y un programa de actividades deportivas a desarrollar por el adjudicatario con un mínimo de 200 horas semanales de actividades dirigidas en sala y 180 horas semanales de actividades acuáticas. Se deberán ofertar actividades para adultos y niños.

El horario mínimo de apertura supone 4.836 horas anuales, calculadas sobre el calendario del 2021, el cual se tomará de base para la valoración de las ofertas de las empresas licitadoras. Además, el adjudicatario deberá contratar por su cuenta al personal preciso para atender los servicios deportivos objeto de la contratación, que como mínimo supone la creación de medio centenar de puestos de trabajo.

Colaboración

Este modelo de gestión de colaboración público privada está implantado desde 2009 en el CDM Duquesa Villahermosa, así como en otros servicios puntuales dentro de las instalaciones deportivas municipales, como los gimnasios del CDM José Garcés o del CDM Siglo XXI.

El distrito de la Almozara, con una población de unos 30.033 habitantes, no cuenta actualmente con ningún centro polideportivo de titularidad municipal, por lo que no puede atender adecuadamente la función social de acercar a los ciudadanos la práctica del deporte, ya que éstos deben desplazarse a otros barrios para acceder a servicios deportivos de carácter municipal.

La explotación y gestión del Centro Deportivo Municipal La Almozara se dirigirá a conseguir los siguientes objetivos: promover la práctica deportiva de carácter aficionado, mediante la oferta de actividades dirigidas y de uso libre en el centro; y crear un espacio de ocio saludable para familias.

Junta de distrito

Por otro lado, Serrano ha pedido «no hacer una instrumentalización política» de la Junta de Distrito de La Almozara, después de que su presidente, el concejal del PSOE, Guillermo Ortiz, le avisara el viernes de que convocaba un pleno extraordinario para abordar este asunto.

«Yo --ha relatado-- tenía que asistir porque lo había pedido la junta, pero por agenda institucional era imposible asistir y, por escrito, solicité ese cambio de fecha, pero lamentablemente la formas de Ortiz no parecen las más adecuadas. Ya se ha retratado varias veces sobre la elegancia de su manera de imprimir la política». Ha lamentado no poder asistir y que no se atendiese convocar el pleno otro día.