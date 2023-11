Premio a Alberto J. Schuhmacher por su investigación para la detección precoz del cáncer de pulmón

El investigador ARAID Alberto J. Schuhmacher, responsable del grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, ha obtenido el Premio a Proyectos de Innovación para la detección precoz de Cáncer de Pulmón que convoca la Lung Ambition Alliance.

En su tercera edición, este premio financiará el proyecto 'Biopsia virtual: diagnóstico del cáncer de pulmón de forma no invasiva mediante imagen inmunodirigida', con una dotación de 30.000 euros, ha informado el Gobierno de Aragón.

Precisamente, este galardón ha sido entregado ayer por la tarde en el marco del tercer encuentro Juntos Ahora de Lung Ambition Alliance en la Fundación Real Fábrica de Tapices de Madrid.

Alberto J. Schuhmacher ha estado acompañado por el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores; el director científico IIS Aragón, Ángel Lanas; el director ejecutivo IIS Aragón, Óscar López, y la coordinadora de la Unidad de Investigación Clínica, Eva López. El consejero ha puesto de relieve el carácter innovador del proyecto galardonado y ha elogiado la trayectoria investigadora de Schuhmacher.

El proyecto de Schuhmacher ha resultado premiado tras la evaluación del Comité Científico Asesor de la convocatoria y del panel de evaluadores compuesto por expertos en materia de investigación e innovación, entre los 12 proyectos presentados, destacando por su solidez científico-técnica y su potencial de novedad y transferencia al sistema de salud.

Precisamente, este proyecto surge con el objetivo de identificar marcadores en imagen molecular para mejorar la precisión del diagnóstico y distinguir entre lesiones benignas y malignas por medio del desarrollo de nanoinmunotrazadores basados en Nbs frente a dos biomarcadores para apoyar el diagnóstico del cáncer de pulmón.

La revolución de las ómicas

La revolución de las «ómicas» en cáncer ha desvelado alteraciones clínicamente relevantes que aún no están integradas en el manejo de pacientes debido, en parte, a la falta de biomarcadores para imagen no invasiva.

Una opción innovadora es la «imagen inmunodirigida», que combina la selectividad y especificidad de anticuerpos frente a un marcador tumoral con técnicas de imagen no invasivas como la tomografía por emisión de positrones (PET).

El «inmunoPET» equivale a realizar el diagnóstico y la monitorización no invasiva de pacientes a lo largo del tiempo como si de una inmunohistoquímica de cuerpo completo, 3D, in vivo y cuantificable se tratase, como si fuera una «biopsia virtual».

Tal y como ha apuntado el propio Alberto J. Schuhmacher: «Con la biopsia virtual pretendemos obtener parte de la información que se obtiene de una biopsia y de su análisis al microscopio en el laboratorio, pero a través de una imagen para la que empleamos un escáner. Esta imagen no solo nos habla de la anatomía del tumor, sino que también desvela sus vulnerabilidades, lo que nos ayudará a proponer tratamientos óptimos».

Esta tecnología se basa en el desarrollo y modificación de anticuerpos. Precisamente, el investigador ha querido recordar al doctor José Baselga, uno de sus «héroes científicos», quién fue director mundial de I+D del área de oncología de AstraZeneca y el primero que apostó por biopsia virtual.

«Hemos desarrollado nanoanticuerpos que actúan como contrastes y se pegan a un tumor si y solo si presentan un biomarcador específico. Poder verlo con un escáner nos da pistas de su biología y vulnerabilidades», ha indicado el investigador para quien la ciencia o tiene un fin social o no es ciencia.

«Carlos López Otín a menudo me recuerda que cualquier persona que viene al laboratorio en busca de salud y de conocimiento es más importante que el más importante de mis experimentos. Este proyecto nace de la búsqueda del conocimiento de Michel Vallés y de su amistad. A él y su familia me gustaría dedicarle este reconocimiento tan importante. Aunque la ciencia no pudo encontrar a tiempo una respuesta definitiva a su problema de salud, ¡ojalá podamos impactar en la vida de muchas personas!», ha anotado Schuhmacher.