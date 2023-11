La revista Turia publica un texto exclusivo del escritor de Charlie Hebdo, Philippe Lançon, sobre Luis Buñuel

La revista cultural Turia celebra este mes de noviembre su 40 aniversario y publica un texto exclusivo en español del periodista y escritor francés de la publicación Charlie Hebdo, Philippe Lançon, sobre la poesía del cineasta calandino Luis Buñuel, dentro de la sección destinada a los estudios literarios.

El número de este mes contiene un buen número de textos inéditos de algunos de los grandes autores que han participado activamente con la revista en su trayectoria, que está editada por el Instituto de Estudios de Turolenses, adscrito a la Diputación Provincial de Teruel.

La publicación cultural ha analizado «ampliamente» la obra «diarística» del escritor valenciano Rafael Chirbes, fallecido en 2015 y que ha sido uno de los autores «más queridos y leídos» en la historia de la revista.

En la actualidad, Turia ha señalado que la obra de Chirbes «continúa incomodando a unos y a otros por su compromiso con la dignidad, por su nula complacencia con la frivolidad y por su disidencia ideológica».

La revista ha reunido a varios de sus colaboradores «más prestigiosos» que han ofrecido textos inéditos para que la celebración de estas cuatro décadas de la revista concite el interés de cuantos disfrutan del placer de la lectura.

En concreto, los escritores de renombre que han aportados dichos textos son Pilar Adón, Luis Mateo Díez, Luis Landero, Sara Mesa, Sergio del Molino, Soledad Puértolas, Enrique Vila-Matas y Manuel Vilas. Además, también se encuentra el representante turolense Antonio Castellote.

22 poetas participan

En poesía, el sumario ha contado con la participación de 22 autores representantes de diversas estéticas y generaciones, «muchos de ellos» poseedores de los premios literarios y culturales más relevantes.

Algunos poetas que han participado en la publicación son Antonio Gamoneda, que ha obtenido el Premio Cervantes en 2006; Yolanda Castaño, reciente ganadora del Premio Nacional de Poesía de 2023; y Pilar Adón, que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Narrativa de 2023.

Buñuel según philippe lançon

La colaboración internacional más relevante de esta entrega es el texto inédito del reconocido periodista y escritor francés Phillippe Lançon sobre la poesía de Luis Buñuel. Se trata de la traducción del prólogo que su autor ha escrito para el libro editado por Gallimard en 2022 llamado 'Luis Buñuel, El perro andaluz y otras obras poéticas'.

Lançon ha anotado sobre Luis Buñuel en Turia que «La gestación de Un perro andaluz», la primera película realizada con Dalí en 1929, informa sobre los poemas escritos en esa misma época, sobre lo que buscan y lo que les falta.

«Buscábamos un equilibrio inestable e invisible entre lo racional y lo irracional que nos diera, a través de este último, una capacidad de entender lo ininteligible, de unir el sueño y la realidad, lo consciente y lo inconsciente, huyendo de todo simbolismo», ha recogido Turia en este nuevo número del escritor francés.

Philippe Lançon resulta herido en el ataque terrorista yihadista contra la publicación Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015, mientras trabajaba para el semanario satírico francés. Es uno de los pocos supervivientes de aquel atentado islamista.

Narradores contemporáneos

En la sección que Turia ha dedicado a la narrativa y que denomina 'Taller' se ofrecen textos inéditos de nueve grandes autores de la actualidad.

De esta manera, han participado los académicos de la Real Academia de Española (RAE) Luis Mateo Díez y Soledad Puértolas, que han participado en anteriores monográficos de la revista y que representan a la generación de autores consagrados.

Asimismo, han contado con la colaboración de escritores como Luis Landero, Premio Nacional de las Letras en 2022, o Enrique Vila-Matas, poseedor del «prestigioso e internacional» Premio FIL de Literatura con su obra 'Nací Odradek'.

Además, las generaciones algo más jóvenes han aportado su granito de arena en este aniversario y ha contado con la implicación Sara Mes, Pilar Adón, Sergio del Molino y Manuel Vilas.

Por último, en esa nómina de narradores representativos de las letras contemporáneas, ha colaborado el escritor turolense Antonio Castellote con un texto titulado 'Dramatis personae'.

Texto inédito de sergio del molino

Uno de los textos inéditos «más interesantes» que ha publicado Turia es el avance de un futuro libro del reconocido escritor y periodista Sergio del Molino, que se titula 'Fragmentos de un diario de invierno'.

Del Molino, que colabora actualmente con el diario «El País» y con la emisora de radio Onda Cero, ha elaborado «una rica y atractiva» obra que ha obtenido el favor de los lectores cultivando diversos géneros y utilizando con gran solvencia literaria elementos de la realidad o de su propia biografía.

En este aniversario, Turia ha añadido un avance de sus diarios como es el '5 de enero' que recoge los siguiente párrafos: «Pasamos un par de días maravillosos en Madrid para ver el musical de Matilda. Contra todo pronóstico, es una velada impresionante. La adaptación es impecable, llena de ritmo, buen gusto y humor».

"Daniel se rompe las manos de aplaudir, y no es para menos. Al salir nos zampamos unos noodles en un sitio cutre asiático junto al teatro, frente a Príncipe de Vergara, y me callo la epifanía

que siento. Ahí, comiendo una basura en una caja con palillos, después de un musical, soy más feliz de lo que he sido en todo el año. He vivido bien, qué diablos", han sido algunos de los diarios que ha incluido la revista por su 40 aniversario.