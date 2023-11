El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha llamado a la militancia socialista a dar un «paso adelante» desde «la generosidad y el entendimiento» y «a favor de la concordia» votando 'sí' en la consulta sobre el pacto para la conformación de Gobierno en España. «Eso es lo que representa la mejor cara del PSOE, que siempre mira por el interés general, incluso con todas las dificultades que vamos a tener en este momento», ha expresado.

En un encuentro este sábado con la agrupación socialista de Cocentaina (Alicante) con motivo de su visita por la Fira de Tots Sants, Puig ha insistido en la necesidad de que la militancia socialista avale las negociaciones del PSOE con Sumar y otras formaciones para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez: «Sabéis que todos los poderes del Estado, configurados alrededor de los sectores conservadores, lo que quieren por encima de todo es que no haya un presidente socialista».

No obstante, ha reivindicado que, aunque «eso es lo que quieren, no lo van a conseguir» porque «la mayoría progresista y que tiene una visión plural de España representa a más de 1.200.000 votantes más que la suya». «Por más que crean que España es suya, España es mucho más», ha recalcado.

Asimismo, el también 'expresident' de la Generalitat ha incidido en la «enorme responsabilidad» de los socialistas de cara a «fortalecer el nuevo Gobierno de España», así como también «la alternativa en la Comunitat Valenciana». «Nunca podemos normalizar que aquí gobierne la extrema derecha. No lo podemos normalizar, no podemos pensar que es una cosa normal, no es normal», ha recalcado.

En este punto, ha afeado a quienes «cada día» dicen que el PSOE «va a pactar con los independentistas» si lo que «es normal es pactar con la extrema derecha, con aquellos que no creen en el cambio climático, la violencia de género, nuestra lengua o la autonomía». «Ellos están gobernando, ¿y es normal?», ha cuestionado, para seguidamente afirmar que "no lo es.

Finalmente, ha pedido «no normalizar» el gobierno de la ultraderecha de la Comunitat Valenciana, al tiempo que ha afirmado estar de acuerdo con el vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera, quien afirmó que --el 'president' de la Generalitat-- Carlos Mazón «realmente es una persona que podría ser perfectamente de Vox». «La línea entre la derecha y la extrema derecha es tan delgada», ha apuntado. «Están gobernando con mucha comunión y interés, pero nosotros no somos de ese mundo», ha zanjado.