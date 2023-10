El Rey Felipe VI clausura este jueves pasado el mediodía el XXII Congreso de Directivos CEDE en el Palacio de Congresos de Granada, que este año lleva por título 'Hacia un nuevo liderazgo empresarial' y que contará con destacados líderes del panorama empresarial que debatirán desde la mañana sobre asuntos de calado como la incidencia del nuevo escenario geopolítico en la economía española o el futuro de la energía.

A nivel institucional, la jornada, que se ha convertido en el evento de referencia para la cúpula empresarial del país, cuenta con la presencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones del Gobierno de España; Nadia Calviño; junto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, entre otras autoridades.

Los debates que tendrán lugar durante este XXII Congreso de Directivos abordarán asuntos de gran importancia para el tejido empresarial actual y futuro de nuestro país: 'El nuevo escenario geopolítico: su incidencia en la economía española'; El futuro de la energía; Conocimiento, tecnología y gobernanza del agua; La necesaria apuesta de la formación para el talento; El empresario, motor de la economía; La influencia de los mercados de capitales en las empresas del futuro; La nueva frontera de la inteligencia artificial; La sostenibilidad como palanca de transformación; y Las nuevas tendencias de los mercados: una visión desde EEUU.

El Congreso de Directivos CEDE contará con destacados líderes del panorama empresarial, como Isidro Fainé, presidente de la Fundación CEDE; Shlomo Ben Ami, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz y exministro de Asuntos Exteriores de Israel; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones empresariales-CEOE.

También estarán Ramón Adell, vicepresidente de la Fundación CEDE; Ángeles Orantes-Zurita, presidenta del Comité Organizador del Congreso; Brian Davis, CEO de C2X - grupo AP Moller Maersk; Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy; Alicia Carrasco, CEO de olivoENERGY; Enrique Colilles, director general de TROPS; Ángel Simón, presidente de Agbar; Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu; Juanjo Cano, presidente de KPMG; Helena Herrero, presidenta de HP para el Sur de Europa, Oriente Medio y África; Antonio Castro, director general de TRADE; Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme.

A ellos se suman entre otros Josep Sánchez Llibre, presidente de Fomento de Trabajo Nacional; Ignacio Gutiérrez-Orrantia, Co- Head of Banking, Capital Markets & Advisory, Europe, Middle East & Africa de Citi; Antonio Garrigues, presidente del Senado de la Fundación CEDE; Mariona Vicens, directora de Transformación Digital y Advanced Analytics de CaixaBank; Aleix Valls, CEO y fundador de LiquiD; Pilar Cosentino, vicepresidenta de Grupo Cosentino; Carolina García Gómez, Global New Business & Innovation Manger Ingka-IKEA; Concha Iglesias, socia líder de la práctica de Cambio Climático y Sostenibilidad de Deloitte España; Lisa Thompson, manager de Capital Group; y Fernando Barnuevo, miembro del Consejo Directivo de CEDE.

Una vez más, el evento contará con un formato de programa de televisión, en esta edición, producido por Canal Sur. Para facilitar la visualización del congreso por parte de todos los directivos españoles, también se va a retransmitir a través de Internet.

Además, se retransmite a través del espacio digital de Conexión España, iniciativa participada por la Fundación CEDE, para el reconocimiento e impulso del valor directivo de España en el mundo, que cuenta con una comunidad de más de 1.000 directivos.

Recepción a la maestranza de caballería

Antes de la clausura de este acto, el Rey recibirá, también en el Palacio de Congresos de Granada, a la Junta de Gobierno de la Real Maestranza de Caballería de Granada, con motivo de su reciente renovación. Se trata, según detalla la web de la Casa Real, de una corporación nobiliaria entre cuyos fines principales se encuentra, con los culturales, sociales y benéficos, el servicio a la Corona.

La Real Maestranza de Caballería de Granada está integrada por parte de los linajes más ilustres de España, siendo los caballeros maestrantes, residentes o no en la ciudad de Granada, los que le dan sentido a la institución. El hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería es Su Majestad el Rey. Tiene el honor de representarle el teniente de hermano mayor, Gonzalo Martinez-Carrasco y de Santiago. Se fundó el 12 de enero del año 1686 por la nobleza local, con acuerdo del cabildo de dicha ciudad.