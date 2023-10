El PPCV propone en Les Corts un Pacto Valenciano del Hidrógeno Verde para ayudar al sector cerámico de Castellón

El PPCV ha propuesto en Les Corts un Pacto Valenciano del Hidrógeno Verde «para reducir la dependencia energética y dar una mayor estabilidad en los costes de producción a las empresas que forman parte del clúster de la cerámica de Castellón».

La propuesta de resolución, firmada por el portavoz de Industria del Grupo Popular, Salvador Aguilella, también solicita al Consell «continuar apoyando al clúster de la cerámica para mitigar los perjuicios económicos derivados del incremento de los costes energéticos, a través de las líneas de apoyo crediticio que brinda el IVF ante el retraso y la insuficiencia de las ayudas y apoyo del Gobierno central».

«El IVF ha doblado en el último mes las operaciones de crédito a empresas situándolo en 26 millones de euros», ha resaltado Aguilella, según ha indicado la formación en un comunicado.

Además, se solicita incluir en la estrategia para la reindustrialización de la Comunitat Valenciana 2024-28 «medidas para acompañar al tejido industrial en la descarbonización de los procesos productivos, como la electrificación con energía de fuentes renovables, los mecanismos de captación y aprovechamiento del CO2, u otras opciones, siempre a medida que vayan alcanzando madurez tecnológica y viabilidad económica».

Salvador Aguilella ha señalado que «es fundamental ayudar a este sector que representa un importante motor económico de la Comunitat». «De hecho, uno de cada tres trabajadores en la provincia de Castellón está empleado en el sector de manera directa o indirecta», ha apuntado.

El portavoz 'popular' ha afirmado que «los aumentos disparados del precio de la energía están afectando negativamente a la rentabilidad de las empresas y su capacidad para competir, poniendo en serias dificultades su viabilidad».

«Las ayudas prometidas desde el Gobierno todavía no han llegado pese a las reiteradas promesas del ex 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y, además, son insuficientes y muchas empresas no pueden acceder por su imposibilidad de cumplir con los plazos de pagos a proveedores», ha lamentado.

Por último, Aguilella ha indicado que «es necesario una solución estructural como alternativa a las fuentes tradicionales de energía». «En este sentido, fomentar del hidrógeno verde es una solución viable para abordar estos desafíos energéticos», ha asegurado, y ha recalcado que «se trata de una energía limpia y sostenible que reduce emisiones de CO2, otorga independencia energética, estabiliza costos y fomenta la innovación y la competitividad de las empresas».