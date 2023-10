El palacio de Sástago acoge la exposición 'Imagen de Zaragoza, espejo de España', organizada y producida por la Diputación de Zaragoza (DPZ). La muestra, que reivindica la imagen e identidad de la capital aragonesa y del resto de la provincia a través de tres siglos de arte, comprende un total de 89 obras de Francisco de Goya, Ignacio Zuloaga, Juan Gálvez, Fernando Brambila, Lucas Escolá o Francisco Martín Bagües.

Las pinturas, acuarelas, aguafuertes, esculturas y fotografías expuestas van desde el siglo XVIII hasta la década de los 50 y pertenecen a la colección de la DPZ y sus fondos del archivo y de la biblioteca, así como de la Institución Fernando el Católico.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha destacado que con esta exposición, los zaragozanos van a poder conocer mejor el imaginario de la provincia, «los símbolos, los conceptos y las imágenes que han ido conformando la identidad de esta tierra y que muestran cómo nos hemos ido viendo a nosotros mismos en las diferentes épocas históricas».

ámbitos, fechas y horarios

La exposición está formada por 34 pinturas al óleo, 4 acuarelas, 18 aguafuertes, 8 fotografías en tirada de la época, 5 esculturas y 20 libros y revistas.

Asimismo, se divide en ocho ámbitos: 'El mito de la historia. Los Sitios de Zaragoza', 'La nostalgia del pasado. Tipos populares', 'La imagen de la ciudad y del pueblo. Espacio urbano y paisaje', 'La pérdida de las libertades aragonesas', 'El agua: el padre Ebro y el Canal Imperial de Aragón', 'La mujer en el imaginario de Aragón', 'Redescubrimiento de Goya y la generación del 28' y 'Pan y toros: la fiesta'.

La muestra estará abierta al público hasta 31 de diciembre de martes a sábados de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas y los lunes, el palacio de Sástago permanecerá cerrado.

La exposición

El coordinador de difusión cultural de la DPZ y comisario de la exposición, Ricardo Centellas, ha resaltado que la idea vertebradora de la muestra es el patrimonio propio de la DPZ, por eso «si algún hecho histórico o faceta no está presentada, no es culpa del discurso, sino que no se posee ese tipo de obras».

Como novedad, ha anunciado que se expone, por primera vez, una colección de fotografías de Lucas Escolá que refleja la construcción de los edificios de la exposición hispanofrancesa de 1908 para «no solo ver el mito desde la pintura de historia del siglo XIX, sino también ver cómo en 1908 España y Zaragoza quieren cerrar esas viejas heridas con el imperio napoleónico y la invasión de la gran armada francesa».

Asimismo, ha explicado el ámbito sobre los tipos populares, donde se puede comprobar «cómo se viste el baturro, cómo se muestra ante nuestros ojos», con obras de Marín Bagüés o de Gilbert Jassa, así como el que trata sobre «el paisaje idealizado de las tierras de Aragón, desde el secano al regadío, sus pueblos y villas».

El comisario de la muestra ha incidido en el derecho como faceta «inherente identitaria de Aragón», por el fuero, que «fue una gran reivindicación de la región y se pierde con la ejecución de El Justicia, Juan de Lanuza, en época de Felipe II» y, ya en el siglo XIX, por la conformación de los fueros de Aragón.

El Ebro y el Canal Imperial de Aragón también son protagonistas en el ámbito 'El mito del agua' porque «si no fuera por el Ebro, no existiría Zaragoza o la vertebración territorial del corredor medio, ya que cuenta con una posición geoestratégica».

También se dedica un ámbito a Goya y la Generación del 28, a la fiesta y la tauromaquia y a la mujer zaragozana, «desde la visión que se puede dar con el patrimonio de la Diputación, una mujer heroína como Agustina de Aragón o la Condesa de Bureta», ha recalcado Centellas.