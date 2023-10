Villarejo: Responsables del CNI "eran partidarios" de poner carros de combate en Catalunya en 2012

El excomisario José Manuel Villarejo ha asegurado que «los responsables del CNI eran partidarios de posicionar carros de combate en lugares estratégicos» de Catalunya, como la televisión --sin especificar cuál de ellas--, tras la manifestación independentista de la Diada de 2012.

En un cara a cara con el expresidente de la Generalitat emitido este lunes por Rac1 y recogido por Europa Press, ha explicado que como agente de inteligencia aportó unas ideas que no iban en esta dirección: «Yo me permití comentarles: ¿Por qué no optáis por furgones policiales? Consumen menos combustible, gastan menos y son menos 'bronca'. Y además, y ustedes lo saben porque hace 30 años que lo permiten, hay elementos de corrupción en el Govern para poder hacer una actuación judicial y policial».

Tras la Diada de 2012, cuando Mas convocó elecciones anticipadas, Villarejo ha precisado que hubo «diversas reuniones de crisis» en las que se planteó la opción de los carros de combate, pero no ha querido concretar quién lo propuso.

«Al final se optó por esta línea menos dura», ha añadido el excomisario, que ha negado ser el cerebro de la 'Operación Catalunya'.

Tras recordar que el ministro de Defensa de entonces era Pedro Morenés y Jorge Fernández Díaz el de Interior, ha constatado que el primero había sido «vendedor de equipos de material de guerra a diversas empresas, y cuando terminó su mandato volvió al sector privado y siguió vendiendo material de guerra».