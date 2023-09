El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha insistido este jueves en defender que, «a más (Pedro) Sánchez, menos Andalucía», y ha advertido al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de que si el actual presidente del Gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, logra ser investido de nuevo como jefe del Ejecutivo «con los votos de los independentistas, que tienen una codicia absoluta y que van a absorber todos los recursos que puedan», los socialistas andaluces tendrán un discurso político «imposible» en esta comunidad.

Así lo ha sostenido Juanma Moreno en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y al hilo de la pregunta que le ha dirigido el secretario general del PSOE-A y presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas, que ambos dirigentes políticos han aprovechado para comentar lo sucedido esta semana en el debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que los dos presenciaron en el Congreso de los Diputados el pasado martes.

Moreno ha comenzado defendiendo la legitimidad de Feijóo como candidato a la investidura tras ser propuesto para ello por el rey Felipe VI y después de haber ganado las elecciones del pasado 23 de julio con 137 escaños para el PP, a los que habría que sumar los 33 de Vox y los dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC) para optar a la investidura con 172 votos comprometidos, a cuatro de la mayoría absoluta, según ha remarcado el presidente de la Junta, que ha reivindicado así la «obligación moral y política» del presidente de su partido para presentar su candidatura a la investidura.

De igual modo, el presidente andaluz ha aprovechado su réplica para criticar la intervención del diputado del PSOE Óscar Puente en la primera sesión del debate de investidura de Feijóo, y ha dicho estar «convencido» de que Espadas, que es «un hombre cabal», pasó «bochorno, como la mayoría de los españoles», al escuchar en el Congreso a quien tomó la palabra en nombre del Grupo Socialista por su «intervención faltona, frentista, inapropiada completamente para un debate de investidura» y «fuera de lugar», según ha criticado.

Moreno ha censurado también que Sánchez «huyera y pegara una 'espantá'» en dicho debate de investidura, y ha preguntado a Espadas «a quién va a beneficiar» un hipotético pacto de Pedro Sánchez con partidos independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Bildu y Junts.

«¿Bildu va a beneficiar a los malagueños, a los sevillanos, a los onubenses; o Esquerra, con las barbaridades que ha dicho de los andaluces, va a beneficiar a Andalucía?», ha preguntado el presidente de la Junta antes de pedir al líder de los socialistas andaluces que «recapaciten», y que desde el PSOE-A «no pierdan la voz» ni «la capacidad de tener perfil propio, personalidad propia» dentro del PSOE federal «para intentar pedir lo que es razonable, sensato y justo para nuestra tierra».

Espadas defiende la intervención de puente en la investidura

Espadas ha respondido a Moreno defendiendo la intervención de Óscar Puente en el debate de investidura, y ha criticado que «alguien que se presenta a pedir la confianza de la Cámara en el Congreso de los Diputados» como Feijóo dedicara «la primera media hora de su intervención exclusivamente para hablar de una propuesta --en alusión a la hipotética amnistía para políticos independentistas catalanes-- que dicen ustedes que ha dicho un partido que va a poner encima de la mesa como exigencia a un gobierno de un presidente que ni siquiera se somete a la investidura, y que durante todo este mes lo que ha recibido son insultos» e «injurias», según ha lamentado en referencia a Pedro Sánchez.

Además, Espadas ha preguntado a los 'populares' «por qué se sorprenden tanto de que un diputado socialista les diga las verdades del barquero por duras que puedan ser, que lo son», y aunque suenen «fuertes» al ser «dichas en una tribuna de un congreso», según ha apostillado el líder del PSOE-A, que ha defendido que Puente lanzó «verdades como puños» en su intervención en el debate de investidura de Feijóo.

Espadas ha sostenido además que desde el PP deberían en este mes de septiembre, una vez que su líder optaba a la investidura, «haber presentado un programa o haber explicado qué quieren hacer con Cataluña», y ha acusado a los 'populares' de no tener «un proyecto de convivencia para España», sino uno «para dividir» este país. «Ustedes tienen su visión de lo que tiene que ser España, y el que no se la compra, sencillamente no lo escuchan», ha reprochado el líder del PSOE-A a los representantes del PP.

Moreno ha replicado a Espadas preguntándole qué podía hacer «un candidato a la Presidencia» del Gobierno como Feijóo, «que tiene sentido de Estado y que es constitucionalista», en un debate de investidura cuando «esa misma mañana el líder de ERC y el líder de Junts dicen abierta y claramente que han pactado una amnistía con el Partido Socialista, y que esa amnistía es el punto de partida para volver a repetir el 1 de octubre, un nuevo referéndum para la independencia de Cataluña».

El presidente de la Junta ha aseverado que de «lo que se está hablando es de romper el marco constitucional, de que unos señores en Cataluña que han sido juzgados con todas las garantías de un Estado de derecho van a quedar absueltos».

Al hilo, ha preguntado a Espadas si cree «que los ciudadanos van a entender que a unos señores que han defraudado dinero público, que lo han malversado, ahora se les vaya a amnistiar», y ha opinado que «estamos ante el mayor ataque a nuestro marco constitucional y de concordia», por lo que ha concluido pidiendo al líder del PSOE-A que «no abandone la Constitución».