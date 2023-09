La directora Carla Simón recibe el Premio Nacional de Cinematografía y reivindica el cine independiente

La cineasta Carla Simón ha recibido este sábado, de manos del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el Premio Nacional de Cinematografía, reivindicando el cine independiente, «su libertad creativa y su evolución artística», el cual «cuando conecta con el espectador es capaz de hacerle crecer» y ha llamado a defenderlo.

El galardón se ha entregado en el marco de la 71 edición del Festival de San Sebastián, en un acto en el que también han estado presentes representantes institucionales como la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria; el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, entre otros, además de personalidades de la industria del cine como el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, o el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos.

Las directoras de cine Meritxell Colell y Elena López Riera, emocionadas, han sido las encargadas de presentar a la premiada, quien en su discurso ha mostrado su agradecimiento a sus compañeros, equipo de trabajo y familia por «dejarme cortar historias sobre ellos, pero también por aceptar que desde hace ya un buen tiempo mi pasión es hacer películas».

«Dedicarle tanto tiempo a una pasión como el cine es maravilloso, pero también tiene un coste personal muy alto, porque a menudo estamos ausentes para aquellos que queremos», ha expresado la cineasta catalana, quien ha defendido que «hacer películas es un acto de comunicación con el otro».

En esa línea, ha afirmado que el cine «me obsesiona desde que lo descubrí». «Ahora que soy madre y mi tiempo para crear se ha vuelto muy preciado. Me he dado cuenta de que no sería tan feliz sin hacer películas», ha explicado Simón, al tiempo que ha apuntado que, para ella, «hacer cine es una forma de unir, una manera de estar en el mundo» y ha resaltado la importancia de «disfrutar cada momento del proceso creativo».

Carla Simón ha querido también mostrar su agradecimiento a todas las directoras que «nos han abierto el camino» para «formalizar nuestro derecho a contar historias» y ha citado a cineastas como Agnès Varda, Josefina Molina, Pilar Miró, Iciar Bollaín o Isabel Coixet, entre otras.

Así, se ha mostrado convencida de que «estamos ante una tímida democratización de nuestro oficio» y en los actuales «tiempos de cambio», que son «frágiles», ha considerado que «ahora, más que nunca, hay que seguir protegiendo al cine independiente». «Un cine con alma, que es fruto de una búsqueda, de un riesgo, de unos retos, de unas dudas, de un juego que no sale de dentro porque expresa algo honesto, algo que tiene que ver con nuestra existencia».

«Un cine que además de exportar nuestras culturas y nuestras lenguas afuera, crea ciertos empleos y genera riquezas o atractivos justificando sin duda alguna las ayudas que recibe. Por eso me parece importante recordar la importancia de proteger el cine independiente, su libertad creativa y su evolución artística», ha aseverado.

"magia del cine"

Por su parte, Miquel Iceta, que ha iniciado su discurso en catalán, haciendo una alusión irónica a la intervención del diputado Borja Sémper en el Congreso en euskera «con la traducción seguida», ha destacado la trayectoria de Carla Simón, que en 2022 logró el Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín por 'Alcarrás'.

«Con solo dos largometrajes has marcado la historia del cine reciente en nuestro país: una trayectoria breve pero ya indiscutible en su solidez y personalidad, reconocida además por el éxito nacional e internacional», ha afirmado, al tiempo que ha resaltado que «la magia del cine de Carla es que nos está enseñando lo que pasa, ese es su mérito».

En esa línea, ha incido en el reconocimiento internacional de sus películas y se ha preguntado: «¿será verdad que nos tienen que decir desde fuera lo bueno que hacemos en nuestro país?», y ha confiado en que llegue «el día en que no nos haga falta tener la referencia, el estímulo de un premio internacional para dar el valor que tienen las cosas que hacemos».

Iceta ha destacado, también, la importancia de la «potencia que hoy está adquiriendo la mirada de las mujeres» y ha sostenido que el cine, el cine «se está enriqueciendo de una aportación que quizá ha tenido que vencer demasiados obstáculos para hacerse notar, para ser valorada en su justa medida».

De este modo, ha resaltado que las mujeres «han tardado en llegar, pero han llegado pisando fuerte», al tiempo que ha recordado que hay 14 mujeres galardonadas con el Premio de Cinematografía, en sus 40 años de vida, frente a 38 hombres. «Falta mucho por hacer, lo que intentamos es remover obstáculos, es permitir que se vea, porque durante demasiado tiempo no se veía porque no se dejaba ver», ha aseverado.

Tras destacar que cineastas como Carla Simón «han incorporado una mirada propia, única, que ha enriquecido y ha hecho universal lo que es nuestro cine», ha insistido en el valor de las mujeres y ha hecho alusión a la Selección Española de Fútbol Femenino «que volvió a ganar en Suecia de la doble manera que nos están acostumbrando, ganar en el terreno de juego y ganar sobre todo en el conjunto de la sociedad y del mundo, y allá nos volvieron a dar una lección que nos alegra».

El ministro de Cultura también ha hecho alusión, sin citarla directamente, a la polémica surgida en torno a la proyección de la película 'No me llame Ternera', y ha sostenido que «puede que, porque la ignorancia no conoce límites, alguien crea que censura y cultura riman, y no, censura y cultura no riman». «Donde hay censura, no hay cultura»", ha apostillado.

Reconocimiento

El jurado del Premio Nacional de Cinematografía 2023, reunido el pasado 1 de junio, otorgó por unanimidad el galardón a Carla Simón «por posicionar el cine español en el panorama internacional con la obtención del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín, uno de los más prestigiosos a nivel mundial».

Además, el jurado destacó que la directora catalana también representa a «una nueva generación de cineastas que han logrado en muy poco tiempo desarrollar un cine de calidad y comprometido con el propio medio y la sociedad alcanzando a un público global».