Moreno reta a Espadas a acompañarle a defender la igualdad entre españoles y le avisa: "A más Sánchez, menos Andalucía"

El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha animado este jueves al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a «acompañarle» a defender que «no se rompa el principio de igualdad entre españoles», así como a elegir entre «Andalucía o (Pedro) Sánchez», teniendo en cuenta que «a más Sánchez, menos Andalucía».

Así se lo ha trasladado el presidente andaluz al jefe de la oposición en la sesión de control al Gobierno de la Junta en el primer Pleno del Parlamento del nuevo periodo de sesiones, al hilo de la pregunta que Espadas ha formulado a Moreno, relativa al curso político recién iniciado.

El dirigente socialista ha cuestionado que el presidente de la Junta advierta de un posible «peligro» para «los intereses de Andalucía» del que «hay que defenderse en la actual coyuntura política nacional» cuando «estamos en los días previos al debate de investidura» del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados.

Al respecto, Espadas ha apuntado que a los andaluces les «gustaría saber» en el momento actual «cuál es la posición» del líder del PP «sobre lo que él llamaba 'encaje territorial'» de Cataluña en España, así como ha reprochado a Moreno los pactos del PP con Vox, siendo este último un partido que «dice abiertamente que quiere acabar con las comunidades autónomas», de forma que «está en contra del Título VIII de la Constitución», además de que «plantea recentralizar competencias».

«¿Eso no le parece un riesgo del que defenderse?», ha preguntado el secretario general del PSOE-A al presidente de la Junta, de quien, además, Espadas ha apuntado que «ha amortizado la investidura de Feijóo antes de que se produzca», y «ha pasado a otra pantalla en la que se ve como líder nacional de su partido compitiendo» con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si bien «el que manda» en el PP «se llama Aznar», según ha sentenciado el líder socialista, que ha reprochado los «discursos incendiarios» del expresidente del PP y del Gobierno.

Espadas también ha llamado a pensar si «donde están en juego de verdad los intereses de Andalucía» que Moreno «dice querer defender no está en cómo ejerce» el presidente de la Junta sus «competencias» para garantizar los mismos, y si «lo preocupante» es su «dejación de funciones en materia de sanidad» o en la gestión del Bono de Alquiler Joven que los jóvenes andaluces «siguen esperando» recibir, según ha citado a modo de ejemplos.

Espadas: moreno busca "desviar la atención de su mala gestión"

En esa línea, el líder del PSOE-A ha acusado al presidente de abanderar «un ataque preventivo para defenderse de un presunto riesgo y desviar la atención de su mala gestión con los problemas de los andaluces, que es donde verdaderamente están ahora mismo en juego los intereses de los andaluces».

Moreno ha comenzado su primera réplica a Espadas reivindicando al PSOE como «un partido muy importante en la historia de España y de Andalucía», y trasladándole que por eso le «preocupa» que esa formación «haya asumido una deriva» como la de su secretario general, Pedro Sánchez, que se ha venido a denominar «socialmente» como el 'sanchismo'.

Tras ello, el líder del PP-A ha advertido contra las «condiciones» que el expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts Carles Puigdemont ha puesto para apoyar una hipotética investidura de Sánchez, que son «una amnistía general a todos aquellos que vulneraron la Constitución» y un referéndum en Cataluña «claramente ilegal».

Moreno ha agregado que le «preocupa» que en ese «desarrollo territorial» que se «pretende» desde las «periferias independentistas pierde Andalucía», así como que le «sorprende» que «la principal federación» del PSOE, la andaluza, «se mantenga en silencio» sobre los posicionamientos que en contra de dicha posible amnistía han realizado en las últimas fechas referentes históricos del partido como Felipe González o Alfonso Guerra.

Al hilo, Moreno ha abogado por que el socialismo tuviera «una posición de defensa frente a un ataque de esas periferias privilegiadas que quieren más para ellos, que quieren comer aparte».

«A mí me encantaría tener una visión clara, contundente», y «una voz autorizada por parte del PSOE que nos dijera exactamente qué papel va a jugar el socialismo andaluz en este reparto de poder que se presupone que se puede dar» en virtud de los contactos del PSOE con partidos «claramente independentistas».

Espadas ha respondido a Moreno que los socialistas andaluces «hemos defendido y defenderemos siempre la Constitución, pero toda la Constitución», ha apostillado, también el Título VIII, «el del desarrollo autonómico de nuestro país», según ha remarcado.

En esa línea, ha reivindicado con orgullo el «papel que ha jugado Andalucía impulsada por gobiernos socialistas durante 37 años» en el desarrollo autonómico de España, y ha apostado por «seguir profundizando en nuestro autogobierno».

Al hilo, ha avanzado que el Grupo Socialista va a elevar al Parlamento una iniciativa para que Moreno «se retrate» sobre «si de verdad quiere o no profundizar en el autogobierno» andaluz «y en el Estatuto de Autonomía de 2007, que tiene aún mucho margen de desarrollo».

Tras ello, Espadas ha proclamado que «el PSOE de Andalucía no va a defender ni a estar nunca en nada que atente a la igualdad de los andaluces con todos los territorios de España». «¿Se lo digo más claro; se lo digo en inglés o en chino?», ha preguntado a Moreno.

El presidente de la Junta le ha respondido animándole a acompañarle a él, en su condición de «presidente de todos los andaluces, para defender que no haya privilegios de un territorio sobre otro, para que haya un acuerdo y que no se rompa el principio de igualdad entre todos los españoles», así como «para que no se hable de condonación de deuda» para algunas comunidades, o para que no haya «ciudadanos de primera y de segunda».

Moreno anima a espadas a decir si está de acuerdo con gonzález o guerra

Además, ha retado a Espadas a aclarar si «está de acuerdo» con los pronunciamientos de González y Guerra en contra de una posible amnistía, y le ha espetado que tiene dos opciones, «o Sánchez o Andalucía», y debe tener en cuenta que, «a más Sánchez, menos Andalucía, y ese es el problema», que «los intereses de Sánchez son antagónicos con los de Andalucía», porque convergen con los del «independentismo catalán y el nacionalismo vasco», ha abundado el presidente de la Junta.

Moreno ha concluido emplazando a Espadas a «tomar una decisión estratégica no sólo» para el líder del PSOE-A «en términos políticos, sino para su proyecto político y para Andalucía», que es decantarse entre «seguir acompañando a Sánchez hacia el delirio de vulnerar un marco constitucional y llevarnos a situaciones que no se han vivido nunca en la historia constitucional española, o poner freno de una vez por todas» y recuperar «las esencias normales que ha tenido el PSOE, de respeto constitucional y estatutario».

Finalmente, Moreno ha concluido indicando que a él le «apenaría mucho no ser capaz de compartir ideas, proyectos con dirigentes tan importantes como Felipe González estando dentro de sus filas».