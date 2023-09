Moreno dará la "batalla en el campo político, judicial y social contra agravios" a Andalucía: "La autonomía no se toca"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz «dará la batalla en todos los campos, político, jurídico y social» si de las negociaciones para formar Gobierno en España se derivan un recorte de las prestaciones de que goza Andalucía en su acceso al autogobierno por la vía del artículo 151 de la Constitución.

«La autonomía no se toca», ha proclamado Moreno durante la pregunta que le ha formulado el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha reclamado a su vez a los parlamentarios de PP y de PSOE que «ante la investidura de Feijóo como de Sánchez digan que no hay votos como no se reforme el sistema de financiación», del que ha recordado que debe 4.000 millones de euros a Andalucía.

El presidente de la Junta de Andalucía ha recordado que el Estatuto de Autonomía de 2007 define en su artículo 1 a la Comunidad como «nacionalidad histórica», para remorar que sus reivindicaciones políticas «se fraguaron en la II República», aspiración que «se frenó en la Guerra Civil», para retomarse el hilo conductor con la Transición y que tuvieron su hito en las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977.

Tras recordar que su Gobierno ha decidido hacer del 4D el Día de la Bandera como reconocimiento institucional, ha reivindicado que «Andalucía dio entonces un ejemplo de unidad» y que «accedió al 151 a pesar de las enormes dificultades que nos pusieron», antes de señalar a España como «un proyecto común, compartido» y su rechazo a diferenciar entre españoles porque «no admitimos ciudadanos de primera y de segunda».

«Vamos a defender que Andalucía no pase a un nivel inferior», ha proclamado Moreno, un hecho que ha considerado «injusto con la historia de Andalucía, con las necesidades de Andalucía», para anunciar entonces que «este Gobierno no lo va permitir que las comunidades con más renta per cápita acumulen más privilegios».

«Tenemos las cosas claritas como el agua», ha sostenido el presidente andaluz, quien ha esgrimido que «no vamos a permitir gobierne quien gobierne, Feijóo o Sánchez, que Andalucía no tenga el estatus que le corresponde».

El presidente de la Junta ha situado el origen de un nuevo debate sobre el rol de las comunidades autónomas en el hecho de que «tenemos un candidato camuflado dispuesto a negociar unas cuestiones donde siempre tiene que haber un perdedor», para preguntarse entonces «si dan privilegios en detrimento de quién», antes de retratar la situación con un «si de la manta tiran de arriba en el norte, en el sur vamos a pasar frío».

Moreno ha blandido la reunión que mantuvo la semana pasada con los grupos parlamentarios para reclamar que «podamos coincidir en algo que van a entender los ciudadanos: que nos dejemos de partidismos y defendamos sus intereses».

«Lo voy a hacer hasta las últimas consecuencias y espero contar con su grupo en ese esfuerzo parlamentario», ha sostenido Moreno.

Adelante pide posicionarse ante centralismo o nacionalidad histórica

José Ignacio García ha planteado a Moreno que «se tiene que posicionar la Presidencia, la Junta de Andalucía, el Parlamento, para decidir en este debate si a Andalucía se le baja de categoría, si se defiende la nacionalidad histórica o el centralismo», convencido de que «se posicione claramente», por lo que ha reclamado que «esto se soluciona sacando un poquito de amor propio» y ha instado a «que lo hagamos nosotros mismos».

Después de señalar la deuda generada por el modelo de financiación, el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía le ha indicado a Moreno que «le pido coherencia» tras poner de manifiesto que «no se puede pedir dinero y quitar impuestos al 0,5% más ricos».

García ha esgrimido que «el problema territorial de España es el problema territorial de Andalucía», mientras se ha lamentado de aspectos como que «nosotros tengamos industrias más contaminantes, que almacenemos los residuos nucleares, que el vertedero de Nerva está recogiendo mierda de toda Europa», y de todo ello ha colegido que «siempre perdemos los mismos».

García, que ha instado a Moreno a que «salga a defender al pueblo andaluz cueste lo que cueste», se ha lamentado de que el debate final para la aprobación de la Proposición de Ley de Regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, que ha calificado como «la ley que se va a cargar Doñana, coincida con la investidura de Feijóo» y con ello pase desapercibida.

Expulsión de diputados de adelante

Moreno, quien ha recogido el guante que le ha tendido José Ignacio García sobre el fallo del Constitucional tras el recurso de amparo de Adelante Andalucía que presentó por su expulsión de ese grupo parlamentario en la XI Legislatura y su conversión en no adscritos, ha recordado que su grupo se abstuvo en la decisión que tomó la Mesa del Parlamento y ha reconocido que «el Tribunal Constitucional no lo ha avalado» y que de ello se deriva «un perjuicio evidente para los derechos de los diputados».

Previamente, García había planteado a Moreno que «me va a permitir que robe un minuto a esta Cámara porque se han dicho muchas barbaridades» para poner de manifiesto que «el Tribunal Constitucional ha condenado a este Parlamento por vulnerar los derechos fundamentales de 9 diputdos» y señalar que «se ha demostrado ilegal tres años después y una legislatura tarde».