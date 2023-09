La Comunidad de Madrid va a adelantar el coste del comedor para que todas las familias que han solicitado beca para este curso 2023/24 puedan hacer uso de este servicio hasta que se resuelva su expediente, según ha señalado este lunes el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

A instancias de la Intervención General de la Comunidad de Madrid y para incrementar las garantías de las familias solicitantes, el sistema de precios reducidos y exenciones que se utilizaba hasta ahora se ha sustituido desde este año por uno de becas de concesión directa, con los mismos requisitos para obtenerlas, según ha explicado Viciana, quien ha subrayado que se trata de una fórmula «mucho más garantista».

Sin embargo, el consejero ha precisado que el nuevo sistema requiere «completar una serie de pasos administrativos y formalidades» que han provocado que muchas solicitudes se hayan tramitado con defectos de forma, como la falta del DNI o de la firma de los progenitores, por lo que se está contactando con las familias para subsanar estos errores.

Estas incidencias quedarán resueltas antes del 31 de octubre, según ha subrayado, y para evitar cualquier perjuicio a las familias solicitantes, hasta esa fecha la Comunidad de Madrid va asumir el coste de la beca comedor de todos los que las hayan solicitado y estén pendientes de resolución, ha avanzado el consejero.

Además, en el caso de que alguno de los solicitantes no cumpla los requisitos establecidos y, por tanto, finalmente no resulte beneficiario, no tendrá que abonar la cantidad adelantada por la Administración regional.

En este sentido, Emilio Viciana ha aclaro que se está dando instrucciones a los centros educativos sostenidos con fondos públicos para que «ningún niño que lo necesite se quede sin este servicio» y para que ayuden a completar los trámites burocráticos a las familias que lo precisen.

Como se recuerda desde la Consejería, este año el presupuesto para estas ayudas dirigidas a las personas con menos recursos de la región se ha incrementado hasta los 39,2 millones de euros para llegar a los 100.000 beneficiarios.

La fapa giner de los ríos censura "desidia"

Por su parte, desde la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) 'Francisco Giner de los Ríos' se ha denunciado que los niños «más vulnerables» no están comiendo en los centros educativos porque la Administración regional «no ha resuelto las becas de comedor» y ha rechazado la «desidia» que, a su juicio, está mostrando el Gobierno autonómico.

Desde los servicios jurídicos de la Federación se está estudiando la posibilidad de registrar un escrito de denuncia ante la Fiscalía de Menores de Madrid para determinar la existencia de un posible delito por parte de la Comunidad de Madrid contra los derechos de los menores, al tiempo que advierte de que se dirigirá al Defensor del Pueblo para solicitar amparo por la «situación de desprotección» a la cual está sometiendo a la infancia y la adolescencia.

«El curso ya ha empezado y muchos menores dependen de la comida del centro educativo como la única completa que realizan al día; pero, a día de hoy, los niños y niñas más vulnerables no están comiendo en los comedores escolares porque la Comunidad de Madrid no ha resuelto las becas», ha señalado la FAPA a través de un comunicado.

Para esta Federación, las «decenas de miles de familias con precio reducido» para el servicio de comedor que quieran hacer uso del mismo hasta ahora sólo podían «adelantar el dinero de la beca», algo que advierten de que es «imposible», o «esperar a que se resuelva y no llevarlos mientras tanto».

La FAPA Giner de los Ríos ha recordado, a modo de ejemplo, que en el municipio de Brea de Tajo la tasa de pobreza infantil, calculada en base al umbral autonómico, se sitúa en el 67,86%; en Horcajo de la Sierra-Aoslos, en el 66,67%; en Coslada, «hay un distrito en el 59,38%», o en el distrito de Puente de Vallecas en la capital, en el 57,43%.

«Es inadmisible que las becas de comedor no estén resultas en tiempo, antes del inicio de curso, y que además esta situación se produzca año tras año», ha censurado esta Federación, que reclama un modelo de comedor escolar «gratuito y universal».