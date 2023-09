El artista Alejandro Sanz ha apelado a la asignatura de «la alegría» que no se imparte «en ninguna universidad del mundo» en su discurso tras ser investido doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz durante un acto celebrado en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de Algeciras.

Su discurso en este acto, que ha estado presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el rector en funciones de la UCA, Francisco Piniella, ha versado sobre la alegría como «condimento indispensable para cualquier cosa fundamental», entre ellas, aprender, que la ha considerado «la más importante».

«Más allá de la inquietud que nos puedan crear los retos de la vida, está la actitud con la que afrontamos el aprendizaje», ha manifestado Sanz en una intervención en la que no ha faltado el recuerdo a otro doctor Honoris Causa de la UCA, el guitarrista Paco de Lucía.

«Son tantos los motivos que hasta pudor me da a pensar en uno solo. Hoy hablan de los diferentes toques en la guitarra, de las diferentes escuelas, de la escuela de Jerez, de la de Algeciras, pero les diré una sola cosa, Paco está en todas las guitarras, ya estaba en la primera guitarra que me dio mi padre», ha manifestado sobre el maestro algecireño.

Alejandro Sanz también ha hablado del llamado síndrome del impostor, algo que ha reconocido sentir «muchas veces», para dirigirse «a los más jóvenes» y aseverar tajante que «no hay nada que te llegue que en realidad no merezcas».

Según sus palabras, «la vida da muchas vueltas» y aunque «hay gente que se merece todo y no consigue lo que quería», eso, ha asegurado, «no quiere decir que no lo merezcas». «Si siempre avanzas, estudias, escuchas y vives con alegría, tendrás muchas más oportunidades, porque la vida es lo que sientes y lo que haces sentir y a eso no nos gana nadie», ha apostillado.