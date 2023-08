La Puerta del Sol es ya completamente peatonal tras finalizar las obras de mejora

La tradicional Puerta del Sol de Madrid es ya completamente peatonal tras finalizar las obras de mejora que comenzaron en marzo de 2022, con la publicación de la norma municipal en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

De esta forma, pasan a ser totalmente peatonales la calle Mayor desde el cruce con la calle Esparteros hasta la Puerta del Sol; la calle Alcalá, entre Sevilla y la Puerta del Sol; la Carrera de San Jerónimo, entre la plaza de Canalejas y la Puerta del Sol; Espoz y Mina, entre calle de la Cruz y Carrera de San Jerónimo, y la calle de la Victoria, entre Cruz y Carrera de San Jerónimo.

También pasan a ser peatonales la calle Marqués Viudo de Pontejos, Correos, de la Paz y Carretas. En esta zona peatonal queda prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos. Además, no se permitirá ni la parada ni el estacionamiento en todo el ámbito de la Puerta del Sol para «proteger el Bien de Interés Cultural, su integridad material y la calidad del paisaje urbano».

En este sentido, los vehículos de distribución urbana de mercancías puedan estacionar en las calles de acceso o salida a la Puerta del Sol, de acuerdo los itinerarios establecidos. También se prohíbe la realización de operaciones de carga y descarga en la Puerta del Sol a cualquier hora del día. La circulación por la Puerta del Sol se realizará exclusivamente por dos calzadas con pavimento diferenciado.

El acceso al aparcamiento de la Comunidad de Madrid en plaza de Marqués Viudo de Pontejos y a la sede de Presidencia de la Comunidad de Madrid se realizará por calle Esparteros y calle Marques Viudo de Pontejos a la calle San Ricardo. De salida desde la calle San Ricardo por calle Carretas a Plaza Jacinto Benavente. Por su parte, el acceso a los aparcamientos de la calle Alcalá, entre Sevilla y Puerta del Sol, se realizará por calle Alcalá y de salida por Puerta del Sol a calle Carrera de San Jerónimo.

Más de 10 millones

Esta reforma ha supuesto una inversión de 10,7 millones de euros y plantea la peatonalización total y definitiva de la plaza y de todas las calles que convergen en ella, tal y como explicó la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero.

Según indicó, la Puerta del Sol es un Bien de Interés Cultural (BIC) y pese a que «se han intentado incorporar el mayor número de árboles, la Comisión Local de Patrimonio» no lo ha permitido. Tampoco ubicar grandes maceteros. «Lo haremos en las calles aledañas. Había zonas donde no se podía y donde se podía no nos ha dejado la Comisión Local de Patrimonio», apuntó a renglón seguido.

Los quioscos han sido agrupados en dos extremos mediante unos nuevos pabellones de vidrio con forma de racimo de unidades circulares pegadas unas a otras. Desaparecen las dos fuentes actuales y se incluye una fuente con forma oval que sustituirá a las dos fuentes actuales y acogerá en su interior la estatua ecuestre de Carlos III.

Esta reforma sustituirá el actual pabellón de acceso a Cercanías, conocido como la 'ballena', por un recinto de vidrio con forma oval que contribuirá a liberar a la plaza, en lo posible, de uno de los obstáculos que impedían una visión total del espacio.