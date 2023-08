La exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú en la capital catalana, Ada Colau, ha dicho este sábado que es una «vergüenza que ninguna institución española, ni pública ni privada», haya cesado antes al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

«Me alegro de que por fin una institución aparte de sus funciones al machista de Rubiales. Pero no me alegra, es más, me avergüenza, que tras una semana entera de insultos, presiones, mentiras y amenazas de este señoro, tenga que ser una institución internacional la que le aparte del cargo», ha añadido en una publicación en Instagram recogida por Europa Press.

Ha criticado que el fútbol español y sus instituciones tienen un «aspecto de ser una estructura corrupta donde unos directivos se cubren a otros» y ha considerado que hay pocas excepciones.

Colau ha defendido que las jugadoras de los equipos femeninos de fútbol tienen valentía y dignidad y ha pedido un cambio en los organismos: «Ahora falta que las instituciones vinculadas al fútbol se revisen a fondo, porque huele a podrido, y no es solo por Rubiales».

La FIFA, a través de su Comisión Disciplinaria, ha suspendido este sábado con carácter provisional a Rubiales «de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional».