El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, transmitió este pasado lunes al rey Felipe VI que ni el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tienen el voto de los jeltzales asegurado para ser presidentes del Gobierno.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido al encuentro que mantuvo con el monarca ayer por la tarde en la ronda de consultas, y ha señalado que él no solicitó nada a Felipe VI sobre el proceso de investidura. «Que haga lo que considere oportuno», ha indicado.

En todo caso, sí le trasladó la posición del PNV, y ha recordado que han dejado «claro desde el principio que la vía Feijóo» no la apoyarán «porque se necesita la ayuda de Vox». «Hemos manifestado una y otra vez que en las combinaciones en que entrara Vox, nosotros no íbamos a participar, a pesar de que algunos estuvieron vendiendo durante toda la campaña, me refiero a Bildu, que el PNV tenía un acuerdo con el PP y Vox», ha criticado.

En cuanto a la vía para investir a Pedro Sánchez, ha recordado que no han tenido ni una sola reunión y ha insistido en que, quien pretende ser investido, es el que tiene que «hacer movimientos». «Entonces, a partir de ahí, empezaremos a hablar», ha manifestado.