Tres proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza han sido seleccionados para ser presentados en el XVI Encuentro de la RECE-Red Estatal de

Ciudades Educadoras «Ciudades Educadoras: ciudades que cuidan y acogen» que se celebrará el próximo del 4 de octubre en Gijón.

El consistorio es miembro de la AICE -Asociación Internacional de Ciudades Educadoras--, lo que le permite participar en estos encuentros nacionales con las oportunidades de proyección exterior que le proporciona a la hora de mostrar sus buenas prácticas, así como de nutrirse de otros modelos educativos implantados con éxito en otras ciudades, con posibilidad de replicarse.

El principal requisito para la selección es que los programas lleven más de dos años, demostrando buenos resultados de evaluación en relación con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, con la que todos los municipios asociados a la red tienen un compromiso adquirido.

En este caso el comité ha seleccionado 70 buenas prácticas de entre todos los municipios de España y los proyectos que Zaragoza presentará son La Casa de las Culturas, Biblioteca humana y FLIP&DO.

Los tres proyectos

La Casa de las Culturas es un espacio de gestión mixta consolidado en la ciudad y fundamental para fomentar la convivencia y canalizar la participación intercultural de la misma a través de una junta general formada por las asociaciones de inmigrantes y minorías étnicas y las ONGs con mayor trayectoria, además de los representantes municipales. Una Junta Gestora organiza actividades socioculturales propuestas por las asociaciones que conforman la junta general. Cada año se realizan entre 8 y 10 proyectos diferentes.

La Biblioteca humana es un proyecto innovador cuyo objetivo es contribuir a mejorar la tolerancia y el entendimiento entre personas. Es un método para crear un diálogo entre vidas muy diferentes que no hubieran tenido, de otra manera, la oportunidad de entablar una conversación.

Zaragoza ha sido pionera al traer este proyecto a la Península que además, ya se encuentra consolidado dentro de la Red Pública de Bibliotecas Municipales de la ciudad, con cuatro ediciones realizadas desde 2021 con gran éxito de participación.

El tercero, denominada FLIP&DO, «darle la vuelta y hacer», es un proyecto de Zaragoza Activa que promueve cultura del emprendimiento sostenible en la comunidad educativa a través de un método especialmente diseñado para jóvenes de la ESO.

Con dinámicas ágiles pedagógicas como el Learning By Doing o The Flipped Classroom, Gamificación, Design Thinking, Canvas y Lean Startup se estimula la creatividad y la innovación consiguiendo materializar soluciones a problemáticas o retos colectivos en el contexto inmediato de ciudad.