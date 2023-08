La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha puesto en valor este miércoles que el Ejecutivo central ha destinado desde 2018 más de 5.000 millones de euros para desarrollar el Corredor Mediterráneo y ha recordado que el 9 de septiembre se pondrán en marcha las obras de la primera fase del nudo de La Encina (Alicante), con la previsión de unir a alta velocidad Alicante y València en menos de una hora a partir de 2026.

Bernabé ha comparado esta «apuesta» del Gobierno del presidente Pedro Sánchez con la gestión del anterior Ejecutivo del PP, que dejó esta infraestructura «clave para la Comunitat Valenciana» en el «cajón del olvido».

Así lo ha destacado Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a La Encina al comisionado del Gobierno para el desarrollo del Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira.

Pilar Bernabé ha destacado que «el 100% del trazado del Corredor Mediterráneo está proyectado», cuando en 2018 «apenas el 45% de las obras estaban en ejecución», una cifra que hoy sitúa en el 75%. Igualmente, ha señalado que hay prevista una inversión de 1.000 millones en esta infraestructura para 2023 con la puesta en servicio de 325 kilómetros.

La delegada se ha referido a las declaraciones de este martes del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien defendió un gobierno central liderado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y dijo que a la Comunitat Valenciana le favorece «un presidente que cumpla con el agua, con la financiación y con el Corredor Mediterráneo».

«Cuando el Partido Popular gobernó lo único que decidió fue meter a la Comunitat Valenciana en el cajón del olvido», ha aseverado Pilar Bernabé, que considera que los 'populares' «simplemente salen hoy en modo todavía oposición porque no han asumido su responsabilidad de gobierno autonómico en el que se tienen que sentar y ponerse a trabajar».

Bernabé ha afirmado que el gobierno autonómico conformado por PP y Vox «todavía no puede ejercer porque no tiene gente» y está viendo «si alguien quiere venir a formar parte de un gobierno que está entregado a la extrema derecha».

«Entiendo que no tienen banquillo, primero, porque hay gente que no quiere ligarse a esa ultraderecha que significa Vox, que hoy aquí campa a sus anchas en la Comunitat, pero también porque es posible que haya muchas personas que no quieran pertenecer a un gobierno del que solamente tienen un recuerdo, que es el de la corrupción y el de pasearse por la Ciudad de la Justicia», ha apostillado.

Bernabé ha puesto en valor que «el gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha invertido en este Corredor Mediterráneo» y ha recordado que «cada euro que se invierte» en esta infraestructura «tiene un retorno de 3,5 euros».

"desbloqueo" de la encina, un "nudo clave"

El próximo 9 de septiembre se pondrá en servicio el tramo de vía única entre Xàtiva y El Nudo de La Encina (fase I), mientras se realizan las reformas de adaptación del trazado actual en vía doble (fase II). En paralelo a la puesta en servicio de la primera fase del tramo Xàtiva-La Encina se desarrolla la línea convencional Madrid-Albacete-València-Estació del Nord (fase II) con el objetivo de completar el trazado del Corredor Mediterráneo entre València y Alicante.

Bernabé ha expuesto que La Encina se convertirá «en el nudo clave de unión del Corredor Mediterráneo», «también con Madrid, con el sur de España y con el norte de España por el este», y ha asegurado que las obras, cuya primera fase suponen una inversión de 505 millones de euros, son «sin duda la prioridad del gobierno de España en estos últimos años de Pedro Sánchez al frente del gobierno de España».

La delegada ha explicado que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, visitará La Encima con motivo del inicio de las obras el 9 de septiembre.

Por su parte, Josep Vicent Boira ha destacado el «momento histórico» que supone el inicio de unas obras «fundamentales para el Corredor Mediterráneo en toda España» y ha asegurado que no se trata de un avance solo para la Comunitat sino «para toda España» y a «escala europea» y ha puntualizado que el Corredor Mediterráneo «también son Cercanías» aunque «muchas veces se intenta contraponer una cosa a la otra».

«Se está abriendo una puerta», ha destacado Boira, antes de añadir: «Los empresarios siempre han hablado el nudo de La Encina, por fin este nudo se está desanudando».

Los trabajos que se van a realizar conllevarán afectaciones al servicio ferroviario, que se verá afectado en un 20%. Con el objetivo de minimizar al máximo los efectos para los usuarios, Renfe ha reprogramado los servicios y ha planteado vías alternativas de viaje por carretera para reforzar la conexión C2 de Cercanías entre la estación Xàtiva-L'Alcudia de Crespins - Moixent.

Variante de torrellano

Preguntada por la inquietud de vecinos de la provincia de Alicante sobre si la electrificación temporal de la variante de Torrellano puede suponer que no lleguen las obras definitivas, Bernabé ha señalado que «entiende que los vecinos de Alicante tengan dudas y no confíen porque durante muchos años es verdad que el gobierno del Partido Popular entonces ignoró y olvidó los intereses y las necesidades de la provincia de Alicante».

La delegada ha insistido en el «compromiso» del Gobierno central «en que esta electrificación es circunstancial hasta que se ponga en marcha la variante de Torrellano», al tiempo que ha remarcado que « nunca la provincia de Alicante ha estado menos financiada o con menos inversión que cuando gobernaba el Partido Popular en España».