El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha nuevas medidas de ahorro y en cumplimiento de las recomendaciones trasladadas al Consistorio en el seno de la Comisión para la Gestión de la Sequía de la Demarcación Hidrográfica de la Cuencas Mediterráneas Andaluzas (DHCMA).

Cortar el agua de las duchas a partir del martes; los parques y jardines reducirán a la mitad el 15% de agua potable que se usa para el riego; y cerrar el parque acuático de calle Pacífico son algunas de las medidas adoptadas. Así, la capital se une a otros municipios de la provincia que ya están tomando medidas para hacer frente a la sequía.

La concejala delegada del Área de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, acompañada por la concejala de Playas, Teresa Porras, ha explicado que las medidas se aplican de «forma inmediata» y ha subrayado que no afectarán al suministro de agua en los hogares malagueños". Realizarán un seguimiento y evaluación continua de las medidas que se irán reajustando según la evolución de la situación.

Así, ha detallado que se ha creado un equipo de trabajo para coordinar las medidas en materia de ahorro que implican a otras áreas municipales y que ha venido concretando estos días las actuaciones a realizar.

En concreto, a partir del martes, 8 de agosto, se cortará el suministro de las duchas de las playas de la ciudad y se mantendrá el servicio de los lavapiés. Es más, algunas duchas ya no están operativas y el resto se irá cortando, ya que «llevará una serie de días en recorrer el litoral».

También ha precisado que desde Área de Servicios Operativos y Playas se ha realizado un proyecto para la temporización de la red de duchas que estaba previsto ejecutar en 2024 pero cuya ejecución va a adelantar Emasa. «Irá haciéndose; conforme se vayan instalando se puede ir poniendo en funcionamiento», ha agregado la concejala.

A medida que esté operativo, se volverán a ir poniendo en funcionamiento las duchas. No obstante, han incidido en que el consumo de las duchas de las playas no llega al 0,24% del total, pero se ha querido adoptar esta medida como forma de concienciación de la población para que realicen un uso responsable de los recursos públicos, ha indicado la edil.

Sobre el corte del agua de las duchas y, en concreto, sobre si preocupa la medida de cara al turismo, Porras ha precisado que «tenemos un socorro que son los lavapiés, con lo que dentro del tema, podemos llorar con un ojo».

Por otro lado, los parques y jardines reducirán a la mitad el 15% de agua potable que se usa para el riego. Al respecto, han recordado que tanto los parques y jardines públicos como los de las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación ya se venían regando en un 85% de los casos con agua no potable.

Asimismo, harán «un esfuerzo especial en el riego de arbustivas, especies arbóreas y palmáceas, para su mantenimiento, y se llevará a cabo una reducción considerable en el riego de praderas de césped, lo que se evidenciará ya que empezarán a amarillear». No obstante, esta situación será fácilmente recuperable en el momento en que se vuelva a regar con normalidad. Por otro lado, se van a optimizar los sistemas de riego sustituyendo los de aspersión por goteo autocompensados.

El parque acuático de la calle Pacífico se va a cerrar desde este viernes, ya que, pese a contar con un sistema de circuito cerrado de agua, se tratará así de evitar las posibles pérdidas de agua por evaporación.

También se seguirán utilizando los pozos de Aljaima y Fahala, medida con la que ya se ha conseguido reducir en más de un 10% las aportaciones de los embalses al abastecimiento urbano, porcentaje marcado por la administración regional en cumplimiento del decreto de sequía.

Las concejalas han explicado que las medidas adoptadas no afectarán al sistema de baldeo, ya que se utiliza agua del freático para este servicio; tampoco a las fuentes ornamentales de la ciudad, que cuentan con un circuito cerrado de agua.

Respecto a las fuentes de beber públicas se ha optado por no cortar el suministro debido al periodo estival y las altas temperaturas que están registrándose, así como al hecho de que suponen un porcentaje mínimo en el consumo global de la ciudad, «representa tan solo un 0,057 %».

Abastecimiento garantizado

Por otro lado, han recordado que Málaga, mediante publicación de la orden 138 en el BOJA ha sido recientemente declarada zona en situación de excepcional sequía con indicación de escasez severa del Sistema Guadalhorce-Limonero.

Han precisado que el decreto de sequía tipifica tres grados de sequía en función del impacto socioeconómico de la misma: moderada, severa o grave; cada una de ellas supone el establecimiento de medidas acordes a la calificación y la garantía del abastecimiento durante un tiempo determinado. En el caso de Málaga el abastecimiento está garantizado.

Asimismo, la concejala delegada del Área de Sostenibilidad Medioambiental ha recordado que desde Emasa se viene trabajando desde el año pasado en materia de concienciación y trabajos concretos con carácter ordinario para maximizar la eficiencia en el consumo.

En concreto, en el marco del trabajo realizado desde 2022 por el Ayuntamiento, hay un efecto directo en el ahorro de agua y además de garantizar el abastecimiento en la ciudad, esto está permitiendo que se esté trasvasando agua a la Axarquía.

Por otro lado, tras ser cuestionada sobre hasta cuando se prevé el abastecimiento en el caso de que no llueva, la concejala ha afirmado que «tenemos un plan B de poner en disposición otra serie de instalaciones, que estamos trabajando en ellas; cuando proceda, si llegamos a esa situación, que ojalá no lleguemos, la comunicaremos. Estamos trabajando para prever posibles escenarios futuros no deseables».

Medidas realizadas

Por otro lado, ha recordado los proyectos y trabajos desarrollados durante el pasado año, centrados en el ahorro del consumo de agua y una gestión eficaz del recurso y que han permitido en buena medida anticiparse a los efectos de los periodos de sequía.

Así, ha incidido en que se ha conseguido incrementar hasta en dos hectómetros cúbicos el agua superficial del río Guadalhorce a través del mayor aprovechamiento del azud de Aljaima; se ha desarrollado el proyecto de ampliación de la capacidad de producción de agua potable de la IDAS Atabal, con lo que se ha conseguido aumentar la capacidad de tratamiento en un 10%; y se pusieron en marcha de forma progresiva los pozos de Aljaima y Fahala en función de la evolución de la situación, aportando hasta 0,200 hm3 al abastecimiento urbano.

De igual modo, han realizado la obra de bombeo de Rosaleda, que ha mejorado la interconexión entre Málaga y Viñuela y está en fase de estudio la mejora de la interconexión entre la Costa del Sol y Málaga, mediante una actuación a realizar en el depósito de Churriana.

Otra de las líneas de trabajo que está ayudando a minimizar el impacto de la sequía es la puesta en marcha de planes preventivos de búsqueda, localización y reparación de fugas; así como los planes de sectorización de la red de abastecimiento y actuaciones de reducción de la presión. Todas estas actuaciones suponen un ahorro adicional de algo más del 5% del consumo global.

Además, desde la capital malagueña desde el pasado año 2022 se están realizando aportes de agua a la Axarquía para el abastecimiento de hasta 300 litros/segundo y se mantendrá hasta la finalización del verano.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento y de forma coordinada con la administración regional, la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol y la Axarquía se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para que la ciudadanía tome conciencia de la necesidad de hacer un consumo responsable del agua. Esta acción se une a las que, desde el Ayuntamiento, a través de Emasa, se desarrollan anualmente.