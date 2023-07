Adelante Andalucía abrirá «un proceso de debate y reflexión entre toda la militancia» de la formación que lidera Teresa Rodríguez para abordar lo que considera unos «muy malos» resultados en las elecciones generales del pasado domingo, 23 de julio, a los que el partido concurrió con una lista por la provincia de Cádiz que no ha logrado representación en el Congreso de los Diputados, a la vez que continuará su labor de oposición en el Parlamento andaluz, porque «la vida sigue después de las elecciones».

Así lo ha subrayado el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento en la que, a preguntas de los periodistas, ha recordado que desde su formación ya han calificado como «muy malos» sus resultados del 23J, que están «valorando en esta semana en los órganos de dirección» de la formación.

«Como hemos comentado, abriremos un proceso de debate y reflexión entre toda la militancia de Adelante Andalucía para cambiar lo que haya que cambiar y plantear cómo seguir abordando el nuevo ciclo político que se abre», ha añadido José Ignacio García.

Sobre los resultados «a nivel general» del 23J, desde Adelante se alegran «de que la derecha y la extrema derecha no puedan formar Gobierno», algo que consideran «fundamental», si bien avisan de que no tienen «especiales esperanzas en el nuevo Gobierno» que pudiera conformar el líder del PSOE, Pedro Sánchez, «más allá del alivio que supone que no gobierne la derecha con la extrema derecha», según ha abundado José Ignacio García, que en todo caso ha abogado por que «el nuevo Gobierno empiece a funcionar cuanto antes» y que «llegue a un acuerdo» para conformarse.

De igual modo, ha querido dejar claro que Adelante «presionará desde el Parlamento de Andalucía, desde los movimientos sociales y desde las calles para que se hagan políticas verdaderamente transformadoras y en favor de la gente».

José Ignacio García ha subrayado que «la vida sigue después de las elecciones», y «en Andalucía siguen pasando cosas muy importantes, y los problemas de los andaluces continúan, en muchas ocasiones con la inacción del Gobierno de la Junta», según ha opinado.

Así, ha aludido a cuestiones como que la Estación Biológica de Doñana «ha alertado en estos días de que en 20 días se secará la laguna permanente más grande que tiene el Parque de Doñana, la de Santa Olalla, que se seca por segundo año consecutivo, algo que no había pasado nunca en la Historia», según ha puesto de relieve el representante de Adelante, que ha sostenido que es «un ejemplo más del problema del agua de Doñana», un parque que, según ha criticado también, «está siendo atacado» por la proposición de ley de PP-A y Vox para regular zonas de regadío en el entorno del espacio natural que «pretende secar Doñana».

De igual modo, el portavoz parlamentario de Adelante ha considerado que «otro ejemplo más de que los problemas siguen en Andalucía» es que «el 75% de los centros de salud cierran por las tardes en verano», así como ha citado los «cortes de luz» que se están produciendo en «al menos tres provincias» andaluzas, las de Granada, Sevilla y Almería, en «barrios trabajadores, de gente humilde», que «están sufriendo» esos cortes «en pleno verano», dando lugar a «un problema», porque así «no se cumplen los mínimos derechos humanos para vivir en una vivienda en verano, con las temperaturas que estamos alcanzando».

José Ignacio García ha criticado que «la Junta de Andalucía mira para otro lado» en relación a este asunto cuando «debería inspeccionar y sancionar a Endesa», y «meterle mano a este asunto de verdad», según ha opinado.

Finalmente, el portavoz parlamentario de Adelante ha aludido a los resultados que ha comunicado este miércoles el Banco Santander, que «ha anunciado los beneficios más grandes de su historia», de 5.241 millones de euros en el primer semestre de 2023, y ha considerado que estos beneficios tienen «una cara B» en Andalucía, donde se producen «560 desahucios al mes».

El portavoz parlamentario de Adelante ha criticado que los «mismos bancos que están desahuciando se están forrando y anunciando beneficios históricos» que, según ha opinado, «están manchados del sufrimiento de la gente» y son «criminales».