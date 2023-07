La candidata número uno del PSOE al Congreso por Zaragoza, Pilar Alegría, ha asegurado que su formación «seguirá trabajando en la senda del progreso, hablando y dialogando» para mejorar la vida de la gente y alcanzar grandes acuerdos, como la reforma laboral, la subida del SMI o la revalorización de las pensiones, a partir del 23 de julio.

Así lo ha expresado Pilar Alegría este viernes, 21 de julio, en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, donde ha asistido a una asamblea de delegados de UGT Aragón, junto al secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, y al líder de la organización en la comunidad, José Juan Arcéiz.

Alegría ha destacado: «Cuando España acuerda, España progresa», algo que, en su opinión, ha marcado la legislatura, puesto que se han realizado una veintena de acuerdos «que han permitido mejorar la vida de la gente». Ha indicado que la subida del SMI ha posibilitado que más de 3,5 millones de trabajadores tengan un salario «mucho mejor» que hace cinco años, cuando percibían 735 euros, como es el caso de las limpiadoras.

Los acuerdos, ha continuado la cabeza de lista del PSOE por Zaragoza, han impulsado la aprobación de la reforma laboral, que se traduce en 21 millones de personas trabajando a lo largo de estos últimos años, «a pesar de haber sido años muy complicados». En cuanto a la revalorización de las pensiones ha anotado que más de 300.000 pensionistas en Aragón han visto incrementada su pensión mensual unos 100 euros, frente a ese 0,25 por ciento que recibían con el PP.

«Esa es la senda que queremos seguir transitando y construyendo a partir el próximo 23 de julio, la senda del acuerdo y el progreso», ha insistido Pilar Alegría, quien ha apostillado que se avanzará «hablando y dialogando» con los agentes sindicales, UGT y CCOO, así como con los agentes empresariales.

Voto por correo

Por otra parte, Alegría ha agradecido a los trabajadores del sector público, en especial a los carteros de Correos, «que en estos días de campaña han tenido que hacer frente a un trabajo extraordinario, que lo han cumplido con absoluta profesionalidad».

«Una vez más han demostrado lo que ya sabíamos desde el primer día, que el voto por correo funciona perfectamente y que contamos con unos magníficos profesionales», ha defendido.

En este sentido, la candidata socialista a la Cámara Baja ha criticado que el líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo haya pretendido, desde el inicio de la campaña, «lanzar insidias del buen funcionamiento del proceso electoral».

Asimismo, lo ha acusado de esconderse de los debates, no contrastar y no trasladar a la ciudadanía su programa electoral. «Ha basado toda la trazabilidad en la mentira, no está capacitado para recibir la confianza de los ciudadanos y, en definitiva, para ser presidente de nuestro país», ha concluido.