El número uno de Sumar al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza, Jorge Pueyo, ha pedido a la sociedad el voto para la coalición liderada por Yolanda Díaz para «poner de una vez por todas en Madrid una voz de Aragón que esté con orgullo, rasmia y que no reble».

Así se ha expresado el cabeza de lista del partido este viernes, 21 de abril, apenas 48 horas antes de la jornada electoral, acompañado de miembros de la candidatura y simpatizantes que se han acercado a la mesa informativa que Sumar-Aragón ha habilitado en el barrio zaragozano de La Jota.

«El voto a Sumar es un voto decisivo para construir un gobierno de progreso que siga mejorando la vida de las personas. Hay que seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), topar los precios al alquiler y poner, de una vez por todas, una voz en Madrid de Aragón que esté con orgullo, rasmia y que no reble», ha asegurado Jorge Pueyo.

Por otra parte, la número dos de Sumar al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza, Laura Vergara, también presente, ha resaltado que la líder nacional, Yolanda Díaz, «cumple lo acordado» y, por eso, «votar a Sumar es votar a un gobierno más progresista y que no titubea a la hora de garantizar derechos».

«Votar a Sumar es votar por las mujeres, votar por amar lo que nos de la gana, votar empleo verde y votar futuro», ha remarcado.

Valoración de la campaña

Tanto Jorge Pueyo como Laura Vergara han hecho una valoración de su campaña electoral. El cabeza de lista ha confesado «estar en volandas» por el apoyo recibido por parte de la sociedad aragonesa, y que está «orgullosísimo» porque, a pesar de las altas temperaturas, ha podido recorrer toda la comunidad autónoma y conocer los problemas de los aragoneses, así como «las luchas que existen en cada parte».

Pueyo ha resumido: «Estoy muy contento de la campaña electoral que hemos hecho. He contado todo lo que he querido, lo que quería transmitir, y como yo he querido hacerlo».

Por su parte, Vergara ha calificado la campaña de «emocionante» y ha rememorado su trayectoria en colectivos y entidades sociales haciendo política«, tanto en entidades sociales. Por este motivo, ha destacado »la labor de las personas voluntarias, estando en las mesas, organizando los espacios en los municipios que hemos recorrido, dándonos mensajes de ánimo y apoyándonos en todo".