La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha sostenido este jueves que Andalucía «no está aprovechando los fondos europeos» que está recibiendo, y el Gobierno del PP-A «no ha hecho los deberes» en materia económica para mejorar la competitividad y el crecimiento de la región.

Son ideas que la vicepresidenta primera ha trasladado durante su participación en un desayuno informativo del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' organizado en Sevilla, donde ha sido presentada por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y donde ha aludido a la situación actual de la comunidad autónoma andaluza.

Nadia Calviño ha lamentado que Andalucía no se posiciona en el momento actual --«clave para definir el futuro de nuestros hijos y nietos»-- en una situación «tan bien como podría, porque durante los últimos años el Gobierno andaluz no ha hecho los deberes, no ha afrontado los retos que venía arrastrando esta tierra tan querida desde hacía décadas, y no está aprovechando plenamente los fondos europeos, ni el crecimiento económico, ni la competitividad de España para impulsar una convergencia con la media de nuestro país y, sobre todo, con las partes más avanzadas y más ricas de Europa, que tiene que ser nuestra ambición», según ha abundado.

Así, la ministra de Asuntos Económicos ha puesto de relieve que «Andalucía se situó en 2022 como la región con menor PIB per cápita de España por primera vez», lo que constituye «una anomalía con respecto al resto de las fases expansivas en las que Andalucía siempre convergía con la media de nuestro país», además de que esta comunidad «sigue estando a la cabeza en tasa de paro, paro juvenil, abandono escolar temprano, jóvenes que ni estudian ni trabajan, paro femenino, riesgo de pobreza, crecimiento de los salarios y gasto en sanidad por habitante».

Nadia Calviño ha subrayado que «Andalucía es la comunidad autónoma que más fondos europeos ha recibido», a la vez que «una de las últimas en la ejecución» de los mismos, y en concreto ha apuntado que «se han transferido al Gobierno autonómico 3.700 millones de euros y se han resuelto convocatorias por un 16 por ciento de los fondos asignados».

La vicepresidenta primera ha denunciado que «lo mismo ocurrió con las ayudas directas» del fondo Covid, y al respecto ha aludido a una «reunión intensa que tuvimos que tener» por parte del Gobierno en Andalucía «para instar» a la Junta «a ejecutar las ayudas que eran tan importantes para el sector turístico y de restauración, clave de la economía andaluza», tras lo que ha lamentado que, de los «1.100 millones» de euros que Andalucía recibió de esas ayudas, «se devolvió el 40 por ciento» porque «no se ejecutó».

Tras advertir además de que «igual sucede con los fondos para empleabilidad, con las políticas activas de empleo», de los que «se devuelve» por parte de la Junta «entre el 40 y el 50% de esos fondos», Nadia Calviño ha subrayado que «la buena gestión de los recursos públicos es clave para que aprovechemos plenamente la oportunidad extraordinaria de los fondos europeos para modernizar nuestra tierra y tener un futuro mejor para nuestros hijos y nietos».

También ha alertado de que «Andalucía mantiene un diferencial positivo de inflación con respecto al resto de España y, por tanto, las empresas andaluzas no están teniendo tantas ganancias de competitividad, lo cual explica que el crecimiento de las exportaciones esté por debajo también de la media nacional».

Con todo, Calviño ha opinado que «estamos a tiempo de reconducir esta situación», y al respecto ha explicado que «estamos en el ecuador del Plan de Recuperación», de forma que «seguimos teniendo los próximos años» por delante «para poder retomar ese impulso del crecimiento económico de esta tierra y la convergencia con la media de nuestro país y las zonas más avanzadas del conjunto de la Unión Europea».

"compromiso claro e inequívoco" del gobierno con andalucía

Además, la vicepresidenta primera ha defendido que el Gobierno de España tiene un «compromiso claro e inequívoco» con Andalucía, y hay «muchos botones» de muestra de ello, que se plasman en los «muchos proyectos estratégicos que se están financiando con los fondos europeos y que hemos puesto en marcha para tratar de impulsar la economía andaluza», ha agregado.

Calviño ha destacado así, entre otros, «los programas de investigación que se están desarrollando en todas las universidades andaluzas, el impulso a la industria aeroespacial y el hecho de que la sede de la Agencia Espacial Española vaya a estar en Sevilla; el impulso a la inteligencia artificial y la modernización de los regadíos».

Además, ha destacado «proyectos emblemáticos» como el de Atlantic Copper en Huelva, el acelerador de partículas de Granada, el proyecto 'Smart Bridges', de puentes inteligentes en Córdoba para la monitorización de los puentes ferroviarios de alta velocidad, o la investigación de materiales para aeronáutica que está desarrollando la empresa Titania en El Puerto de Santa María (Cádiz).

También ha citado «obras absolutamente emblemáticas» de Sevilla como el metro, la «modernización de las líneas ferroviarias» que pasan por la capital andaluza, «la compra de autobuses eléctricos, la construcción de aparcamientos disuasorios, la peatonalización de la Plaza de España, los carriles bici, la modernización de los equipos sanitarios en los hospitales de Virgen del Rocío, Virgen Macarena o Virgen de Valme».

Finalmente, la vicepresidenta primera ha proclamado que «es fundamental que España siga con una senda de política económica responsable, y que Andalucía se suba a este tren, y que esa hoja de ruta nos permita impulsar la convergencia de esta tierra y recuperar lo que se ha desandado durante tantos años», según ha concluido.