El cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, ha afirmado que votar a la coalición independentista «no es votar a un partido o a unas siglas, es tomar la palabra como pueblo y devolver la voz a la gente». «Votar a Euskal Herria Bildu es la forma más eficaz de hacer realidad un horizonte de derechos y libertades para toda la ciudadanía. No estamos aquí para aceptar con resignación un escenario que no nos guste, no estamos aquí para aceptar un futuro de resignación», ha aseverado.

Matute ha intervenido esta tarde en Sestao en un acto electoral en el que ha estado acompañado por la cabeza de lista al Senado por Bizkaia, Jasone Agirre, donde ha asegurado que el próximo domingo se va a volver a «hacer historia con un voto masivo para Euskal Herria Bildu». Por ello, ha considerado «importante» que no se pierda «ni una sola papeleta, que no se quede en casa ni un solo voto, que pese a lo cansados y cansadas que podamos estar, redoblemos los esfuerzos porque falta poco para vivir una noche mágica y solo depende de nosotros y nosotras». «El próximo domingo, 23 de julio, vamos a convertir esta marea en un aluvión de votos por la justicia social y por el cambio político, vamos a demostrar que Euskal Herria Bildu no es flor de un día, que aquí hay un pueblo digno, dispuesto a tomar las riendas de su destino», ha insistido. Agirre Por su parte, Jasone Agirre ha afirmado que el 23 de mayo la coalición abertzale superará las previsiones «más optimistas» en Bizkaia. «Sestao es claro ejemplo de ello, ya que duplicamos nuestra representación aquí. EH Bildu ha demostrado en Bizkaia que no tiene techo, tampoco ninguna intención de conformarse», ha agregado. En este sentido, ha apuntado que las encuestas «ya apuntan a lo que aquí hoy se percibe: este domingo tenemos la opción de profundizar aún más en el cambio emprendido el 28 de mayo». «EH Bildu es la opción política que mejor representa los valores republicanos, progresistas, feministas y antifascistas de las y los vizcaínos. No fallaremos a la hora de defender y ampliar vuestros derechos. Tenemos palabra y utilizaremos los votos en la dirección correcta», ha concluido.