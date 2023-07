¿Cómo funcionan las comisiones parlamentarias en Les Corts Valencianes? Los grupos han comenzado este martes el trabajo en la cámara valenciana con la formación de las comisiones, los organismos en los que se debatirán durante toda la legislatura los proyectos de ley o los presupuestos. Una vez nombradas sus presidencias, ya pueden comenzar a trabajar.

Este martes se han conformado de 11 de las 14 comisiones parlamentarias previstas para esta legislatura. Pese a que tres de estos organismos no se han podido constituir, sí se sabe que ocho estarán presididas por el PP; tres por Vox, dos por el PSPV y una por Compromís.

En concreto, la comisión de Medio Ambiente no ha podido constituirse debido a que su secretaria, Paula Espinosa (Compromís), todavía no ha tomado el acta de diputada al no haber podido asistir al primer pleno. En el caso de las de Derechos LGTBI y Derechos Humanos, la elección se ha tenido que paralizar debido a problemas con la inscripción de los candidatos a la presidencia. Todas ellas se constituirán el jueves tras el pleno de investidura.

Las comisiones parlamentarias en Les Corts son los organismos en los que, entre otros, se trabajan las proposiciones de ley que posteriormente aprobará el Pleno. Según explica el reglamento del parlamento, estos organismos «conocerán los proyectos, proposiciones o asuntos que les encomiende, de acuerdo con su respectiva competencia, la Mesa de Les Corts Valencianes, oída la Junta de Síndics» y tendrán, salvo excepción, dos meses para tratarlos.

Existen varios tipos de comisiones: permanentes legislativas; permanentes no legislativas, no permanentes y de investigación, entre otras. Las que se han constituido hoy son comisiones permanentes legislativas, salvo la de Asuntos Europeos, que no es legislativa.

El PP ostenta ocho presidencias: la de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat la dirige Rubén Ibáñez; la de Educación y Cultura, Rosario Escrig; la de Política Social y Empleo, Laura Chuliá; la de Sanidad y Consumo, Paqui Bartual; la de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, María Gómez y la de RTVV y Espacio Audiovisual, Ruth Merino.

Economía y presupuestos, para el pspv

Merino, quien fuera síndica de Ciudadanos en la pasada legislatura, también ostenta la representación del PP en la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, una de las más relevantes del parlamento ya que en ella se tramitan las cuentas de la Generaitat cada año.

Es tradición que el principal partido de la oposición presida este organismo y los socialistas se lo han encargado al todavía presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar. Por esta comisión pasan, a finales de año, la mayoría de los diputados para debatir sobre los presupuestos que destinan las diferentes consellerias a sus áreas.

Pese a que en cada comisión hay algo más de una decena de diputados, en cada sesión pueden ser sustituidos por otros de su grupo parlamentario, y tradicionalmente se van intercambiando según el debate que toque durante las largas jornadas de presupuestos.

Esta es una de las dos únicas comisiones que presidirán los socialistas junto a la de Asuntos Europeos, que liderará la hasta ahora consellera de Innovación Josefina Bueno.

Vox, tres comisiones; compromís, una

Los grupos minoritarios en Les Corts, Compromís y Vox, han obtenido también representación en las mesas de las comisiones. Es habitual que los grupos pequeños, particularmente en la oposición, prefieran participar menos en las presidencias y secretarías, ya que al tener menos diputados, si uno de ellos es parte de la mesa no suele poder intervenir o se tiene que cambiar por otro diputado.

De hecho, Compromís solo presidirá una comisión, la de Política Industrial, y ha situado al frente a Mònica Àlvaro. Tendrá también la secretaría de la comisión de Medio Ambiente con Paula Espinosa al frente.

Vox, por su parte, ha obtenido tres presidencias de comisión: Agricultura, con José Luis Aguirre; Obras Públicas, con Miriam Turiel, y Justicia, con José María Llanos.

Las dos comisiones que no han podido conformarse han sido la de Derechos Humanos y la de Políticas de Igualdad de Género y Colectivo LGTBI, que presidirán los 'populares' Pablo Broseta y Elena Bastidas.