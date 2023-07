El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha criticado la nueva «oferta electoral» del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la aprobación, este martes, de un concurso de empleo público en plena campaña de los comicios generales del 23 de julio, y ha indicado que la «credibilidad es ninguna».

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Sanz ha señalado que ya «estamos acostumbrados a todo tipo de ofertas electorales por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su credibilidad en ese sentido, para la gran mayoría de ciudadanos, ya es ninguna».

«No se puede pretender todos los días hacer ofrecimientos que no se han cumplido durante los años legislatura», ha manifestado Sanz, quien ha agregado que es durante los cuatro años de legislatura cuando hay que trabajar y cumplir con los ciudadanos y sacar y ofrecer medidas de empleo, pero no en plena campaña electoral, haciendo anuncios que luego no se cumplen.

Ha confiado en que tras las elecciones generales, en España se pase de las «promesas a los compromisos y cumplimientos», que es lo que ocurría con un cambio de gobierno, de la mano del PP.

Antonio Sanz ha criticado que durante la legislatura que ha finalizado, el Gobierno central no ha dado «ninguna» respuesta al problema de la sequía en Andalucía «A lo andaluces nos han dejado absolutamente tirados y abandonados, sin ayudas y sin unas obras que estaban comprometidas desde el 2018 y que no se han cumplido», según ha dicho.

Lo relacionado con el agua y las medidas contra la sequía, según Sanz, es una de las «grandes dejaciones» del Ejecutivo nacional, pero en materia económica, lo único que ha sabido hacer «es subir los impuestos, cuando lo que había que hacer es ayudar a las familias y bajarlos».

«Cada uno tiene el programa para ofrecer lo que quiera, pero el problema es cuando uno ha tenido cuatro años para hacerlo y no lo ha hecho», ha sentenciado.