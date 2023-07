La portavoz de Adelante Andalucía y número tres de la lista al Congreso por Cádiz, Teresa Rodríguez, y la cabeza de lista por este misma circunscripción, Pilar González, han protagonizado la tarde de este viernes una «besada Lgtbiq+» ante una sede de Vox en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Según Teresa Rodríguez, se trata de «dar un paso al frente en las estrategias frente a la extrema derecha», para reflejar «que las mayorías sociales de este país y de Andalucía, desde luego, son partidarias de que la gente pueda ser y sentirse como les de la gana y que no habrá pasos atrás».

«Ya que se dedican a censurar obras de teatro o películas infantiles donde, tímidamente, por fin en un dibujo animado se muestra una relación más allá de la heterosexualidad, hay que dar un paso al frente diciendo que no les tenemos ningún miedo y que venimos a su casa a decirle que aquí se besa todo el mundo con quien quiera», ha señalado.

«Ese envalentenamiento que tiene la extrema derecha hay que pararlo a pie de calle, en los sitios donde ellos están tranquilos y a gusto, en los sitios donde ellos están normalizados, para empezar a decir que no es normal que haya una fuerza política que quiera robar las libertades a un sector de la población, que eso no es razonable y que por tanto no se tiene que ver como una cosa normal y respetable en democracia, porque no lo es», ha aseverado Teresa Rodríguez.

Así, Teresa Rodríguez ha apostado por que la bandera LGTBI sea una enseña «oficial» para que no haya cortapisas jurídicas a la hora de su instalación en las sedes institucionales.

Pilar González ha dicho de su lado que «cada vez que Vox retire una bandera LGTBI de alguna institución de Andalucía, Adelante se va a personar en los tribunales para denunciar que no se puede retirar una bandera que representa derechos humanos, que representa la libertad y el amor entre personas», pesando la sentencia del Tribunal Supremo que determina que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, aunque sea de forma ocasional.