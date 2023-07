El cabeza de lista del PSE-EE al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Patxi López, ha afirmado que los socialistas defenderán «con uñas y dientes» a Pedro Sánchez, y ha defendido el voto a los socialistas frente a la «involución pura y dura» que, a su juicio, representan PP y Vox, «ambos de ultraderecha».

López ha realizado estas manifestaciones en el acto de inicio de campaña electoral de los socialistas que han llevado a cabo en la explanada de Itsasmuseum de Bilbao, en el que han participado también

el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, junto a los cabezas de lista al Congreso de los Diputados por Gipuzkoa, Rafaela Romero, y Álava, Daniel Senderos.

López ha indicado que ésta es una campaña «distinta» pero probablemente sea «la más fácil de hacer» porque no hace falta «dar muchas explicaciones»

«Si abren los ojos, la gente verá como buena parte del poder económico, mediático y fáctico se está volcando para acabar con el gobierno progresista y con Pedro Sánchez, que ha conseguido que España sea la economía que más crece de toda la UE», ha afirmado.

Patxi López ha indicado que se quieren «cargar» el Gobierno que «mejor gestiona la economía», que ha redistribuido el crecimiento a través de la subida de pensiones, salarios, becas o las ayudas al transporte y que también ha hecho «justicia social» aumentando «derechos y libertades».

López ha manifestado que para acabar con este Gobierno lo que «hay enfrente es una alianza de extrema derecha, PP y Vox, ambos de extrema derecha».

Una alianza que, según ha apuntado, ya está dando sus «primeros frutos» donde han empezado a gobernar. «Y ya hemos visto cómo Vox está imponiendo todo su catecismo reaccionario y cómo el PP se lo está tragando entero. No le importa, porque lo único que le interesa es el poder por el poder», ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que ya se están viendo programas de gobierno que «niegan» la violencia machista o el cambio climático, que «de facto están derogando la Ley de Memoria Histórica» y están retirando banderas LGTBI «comparando esa bandera y lo que hay detrás con la pedofilia».

Tras criticar los «discursos de odio» y que se siembre la «semilla de la confrontación y enfrentamiento social», ha denunciado que con la ultraderecha se volvería a «un pasado vergonzoso y vergonzante» y a una economía «al servicio de los poderosos». Por ello, ha asegurado que lo que «está en juego» es «desmantelar nuestra propia vida» en los próximos cuatro años, los derechos y las libertades y sustituirlos «por la imposición».

También está en juego si la pluralidad y la diversidad de la sociedad se respeta o se busca «una sociedad uniformada», donde impongan «su modelo, su pensamiento, su religión, su modelo de familia, su cultura».

Tras indicar que parece «un futuro distópico», ha asegurado que todo eso es lo que se decide el 23 de julio y es lo «más reaccionario e involucionista» que se ha podido ver en toda la democracia.

"involución pura y dura"

A su juicio, es «involución pura y dura» y eso es lo que «ha comprado el PP a Vox». «El PP -y da igual el de Casado o el de Feijóo- se ha pasado cuatro años atacando personalmente al presidente del Gobierno. Le han llamado de todo. Le han negado la legitimidad desde el primer minuto y le han atacado por tierra, mar y aire», ha añadido.

Patxi López ha afirmado que en esta campaña van a demostrar que Sánchez «ha sido, es y será el mejor presidente para los peores momentos de crisis», que es el presidente «con el mayor liderazgo internacional y europeo», el que «más ha protegido a la gente», y el que «se ha arriesgado para que la convivencia volviera a Catatuña».

«Y los socialistas les vamos a hacer saber que no sólo es nuestro presidente, que también es nuestro secretario general y que lo vamos a defender con uñas y con dientes y que no vamos a permitirles esos ataques gratuitos porque cuando le atacan a él, nos atacan a todos nosotros. Les vamos a hacer saber que con él a la cabeza les vamos a ganar porque no hay color», ha asegurado.

ENEKO ANDUEZA

Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha indicado que queda un día «menos» para que los socialistas vuelvan a ganar las elecciones generales y se ha mostrado convencido de que el 23 de julio el líder del PP «va a cantar el 'Pobre de mi'».

El líder de los socialistas vascos ha asegurado que PP y Vox son «un matrimonio y una pareja bien avenida» que «persiguen el mismo objetivo» que no es el de gobernar sino «el poder» para implantar un modelo económico ultraliberal, «maltratar» a los servicios públicos, «no dar oportunidades» a los jóvenes y que los pensionistas «no tengan una vida digna».

Eneko Andueza ha indicado que, tras ver lo que ha ocurrido en muchas comunidades y ayuntamientos, ha asegurado que Feijóo ya ha decidido que «es el momento de sacrificar absolutamente cualquier cosa con tal de llegar al poder» y eso es «terriblemente grave». «El que manda en el PP se llama Santiago y se apellida Abascal (..) y es que el que mueve los hilos, pone la voz y, mientras tanto, el PP solo se limita mover la boca», ha dicho.

Ha añadido que está en juego el futuro del país y el PP está «absolutamente cautivo» de quienes «criminalizan y deshumanizan a los inmigrantes», de quienes «desprecian a la comunidad LGTBI», de quienes «niegan por activa y por pasiva el cambio climático» y la violencia machista.

Frente a ellos, ha defendido el apoyo al PSOE que tiene una «hoja de servicios impecable, sobresaliente» y ha hecho que «este país esté a la cabeza de absolutamente todo», sin «acudir a recortes» y «garantizando un futuro mejor para todos». Por ello, ha señalado que merece la pena que gane el PSOE para «seguir progresando», creando empleo de calidad, cuidando a los mayores o luchando contra el cambio climático.

Por ello, ha llamado a rebelarse contra quienes quieren «acabar con todo lo que se ha hecho». Andueza ha afirmado que la única posibilidad para que «el tren de la ultraderecha se frene en seco es el PSOE» porque son los «únicos capaces de frenar a todos esos que quieren arrasar con todo» y al proyecto «totalitario y excluyente» que representa el PP y Vox. En este sentido, ha pedido que nadie busque «otros caminos o atajos» porque es «fragmentar» el voto.

Rafaela romero

Por su parte, la cabeza de lista del PSE-EE al Congreso de los Diputados por Gipuzkoa, Rafaela Romero, ha defendido la «buena política del Gobierno de Pedro Sánchez que »ha blindado un escudo social poderoso« mientras las derechas persiguen »robar las conquistas democráticas".

«La España del PP-Vox, en la que sólo quieren libres y ricos a los que son como Feijóo, Ayuso y Abascal, tiene como objetivo demoler y dinamitar escudo social construido», ha dicho Romero, que ha apelado a «traer la llave que cierre la puerta» al PP y a Vox.

Romero ha indicado que Feijóo y Abascal no aman a España, porque «repudian a la mitad de España» y «odian demasiado». «Salimos fuertes y unidos para acompañar a los vascos a rebelarse, votando el próximo 23J, para que PP-Vox no nos hagan volver a la peor Euskadi y la peor España», ha concluido.

Por su parte, el cabeza de lista de los socialistas por Álava al Congreso, Daniel Senderos, ha manifestado que, en estas elecciones, se resuelve si se quiere «la España plural, diversa, tolerante, que impulsan y practican los socialistas o la España en blanco y negro, sectaria, con libertades vigiladas y restringidas, de la coalición del Partido Popular y Vox».

Senderos ha advertido también de que el 23J va de «seguir avanzando en la lucha contra el cambio climático» porque «el negacionismo, el retardismo climático, y la pasividad del PP y Vox ponen en peligro los avances conseguidos hasta ahora».