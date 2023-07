El cabeza de lista de Vox al Congreso por Barcelona, Juan José Aizcorbe, ha respondido a las palabras del portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, que tachó a Vox de populista: «Forma parte de ese PP guay, que quiere ser moderno, del PP que no se ha enterado de que Chanquete murió hace tiempo y que vive del recuerdo», ha dicho en alusión al uso de la canción de 'Verano azul' en la campaña del PP.

«Que el señor de 'Verano azul', el que da saltitos en una playa que no existe y nos dice cosas que no existen, pues cualquier cosa que diga este señor, pues no nos lo tomamos en serio», ha sostenido en una entrevista de Europa Press, donde también ha reprochado que Sémper comparara a Vox con Sumar diciendo que ambos buscan sacar rentabilidad al momento político.

Aizcorbe ha afeado esa comparación y ha instado a Sémper a explicar a los valencianos, extremeños y mallorquines con quién han pactado los gobiernos autonómicos, tras lo que ha sostenido que las palabras de Sémper le dan más argumentos a Vox: «Por favor, que siga hablando porque es un saco de votos para Vox».

También ha afirmado que el PP «se ha caracterizado por ser lo mismo que el PSOE, pero muchas ocasiones con 10 años de retraso o 15 años de retraso», y ha defendido que Vox no busca cambiar sillones sino políticas, al ser preguntado por las condiciones que pondrán ante una hipotética negociación con el PP para formar Gobierno.

El pp: "de poco fiar"

El candidato de Vox ve a los populares como «un partido de poco fiar», tras ser preguntado por si su partido aceptaría dar apoyo externo a un hipotético Gobierno del PP, y ha rechazado avanzar escenarios a la espera de los resultados electorales, ya que asegura que Vox aspira a ganar los comicios.

El cabeza de lista de Vox se ha mostrado optimista de cara a los resultados electorales del 23 de julio: «Estamos convencidos de que mejoraremos resultados en relación a las elecciones tanto de abril como de noviembre de 2019 y con cualquier mejora en los resultados nos sentiríamos satisfechos».

González "dice lo que nunca hizo"

Sobre las palabras del expresidente del Gobierno Felipe González a favor de que gobierne la lista más votada, Aizcorbe ha criticado que González «dice lo que nunca hizo, o sea, intentar pactar con otras fuerzas políticas», y ha avisado de que el PP se ha ofrecido al PSOE para llegar a pactos de este estilo.

«Incluso lo ha dicho de forma abierta y pública. Oiga, Partido Socialista, pactemos usted y yo porque así yo no tendré que pactar con Vox. Lo cual consideramos que es un error porque los propios votantes se lo pueden recriminar», y ha argumentado que sería una contradicción que el PP apoyase el gobierno de la lista más votada, ya que no ha seguido esa fórmula en lugares como Extremadura.

Aizcorbe ha dicho que no se sabe si el PP «está más preocupado por no gobernar con Vox que de cambiar las políticas del PSOE, o cambiar o acabar con (Pedro) Sánchez», ha añadido que no entiende la actitud de los populares y ha subrayado que desde Vox son muy previsibles y muy claros.

Violencia de género

El candidato de Vox ha justificado que este lunes una representante del partido en Móstoles (Madrid) se apartase de un minuto de silencio por una víctima de la violencia de género, con un cartel en el que se leía 'Con todas las víctimas de violencia': «Esa señora hizo el minuto de silencio diferenciándose del resto de formaciones porque huimos de la manipulación de una desgracia», ha explicado.

Preguntado por si su postura sobre este tema es compatible con la del PP de cara a futuros pactos postelectorales, Aizcorbe ha sostenido que en el PP «intentan dibujar de forma casi poética cosas políticas que no van en favor de la seguridad de la mujer, ni de la igualdad de la mujer».

«¿Que el PP lo entiende o no lo entiende? Supongo que lo entenderá. Porque es un tema, no solo es un tema léxico, sino que es un tema profundo. Nosotros estamos en contra de todas las violencias», ha dicho sobre si sus posturas son compatibles, después de que la líder del PP en Extremadura cambiase su posicionamiento y aceptase pactar con Vox pese a no coincidir en la visión sobre la violencia de género.

El candidato de Vox también ha asegurado que le parece bien que se haya prohibido la representación de una obra de teatro de Virginia Woolf en una localidad madrileña o la proyección en un municipio cántabro de una película de dibujos animados donde se besaban dos mujeres: «Pues ejerciendo unos criterios de ponderación e igualdad, pues han considerado que no era recomendable para los posibles visionarios de dichas obras, pero me parece muy bien».

«Yo posiblemente, entre elegir esa película y elegir otra película, posiblemente podría elegir otra película. No le doy mayor importancia», ha afirmado que esta decisión forma parte de la libertad de elección de las autoridades, y lo ha comparado con la prohibición de las corridas de toros en algunos territorios, como es el caso de Catalunya.