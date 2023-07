El PSOE Alto Aragón ha presentado las candidaturas al Congreso y

al Senado para las elecciones del 23 de julio, encabezadas por Begoña Nasarre y Rosa Serrano, respectivamente. Durante su intervención, Nasarre ha hablado de la «necesidad de que, lejos de discursos vacíos y genéricos que servirían para cualquier territorio de España, la provincia debe estar representada en ambas cámaras por personas que conozcan la realidad del territorio, que la pisen y vivan a diario».

Ha continuado dicendo, y eso es lo que propone el PSOE: dos listas integradas por personas que tienen muy claro qué necesita la provincia porque estamos en el día a día, hablamos con los vecinos del territorio y, por tanto, conocemos el sentir general de los altoaragoneses".

El futuro de todos ellos, ha añadido Rosa Serrano, que encabeza la candidatura al Senado, "también pasa por lo que ocurra en las elecciones del día 23: hemos podido ver un anticipo de lo que podría ocurrir a lo largo de estas últimas semanas, con pactos entre partidos

de derecha y extrema derecha que nos harán retroceder de la sociedad diversa que somos hoy en día a otra en blanco y negro, recortando derechos sociales adquiridos a lo largo de muchas décadas. Nosotros defendemos una igualdad en la que ellos no creen".

Alfredo Sancho, número dos al Congreso, ha apuntado al hecho de que los tres candidatos a la Cámara Baja "somos alcaldes de nuestros pueblos: Alcolea de Cinca, Benabarre y Castejón de Monegros, ubicados en territorios tan diferentes como el Cinca Medio, Ribagorza y Los

Monegros. No solo estamos orgullosos de nuestros orígenes, sino que los mantenemos y reforzamos, trabajando a diario por quienes habitan en nuestros municipios, su bienestar está en el centro de todas las decisiones que tomamos".

Por su parte, Gonzalo Palacín, número dos de la candidatura al Senado, ha hablado también de la labor de la Cámara Alta y sus similitudes con los concejales y portavoces en la oposición, "se

pueden alcanzar grandes logros para el territorio« ha afirmado, recordando el paso de Rosa Serrano como concejal de derechos sociales e igualdad en el Ayuntamiento de Huesca, así como »la defensa férrea de los valores socialistas que hemos hecho tanto Lourdes como yo en

Panticosa y Monzón".

Ha remarcado que "en el PSOE creemos en la justicia social, en la

redistribución de la riqueza, en que los derechos adquiridos deben defenderse a diario de ataques como los sufridos estas semanas".

A juicio de Ana Puey, tercera en la candidatura al Congreso, «los habitantes de esta provincia merecen una representación digna en las sedes del poder legislativo, allí donde se toman las decisiones que nos afectan a todos. Porque de nada sirve un diputado o un senador electo por Huesca si no puede defender el territorio, si no ha recorrido cada centímetro, si no lo pisa salvo para veranear o ir a esquiar».

Por todo ello, ha concluido Lourdes Arruebo, que cierra la lista al Senado, «el PSOE es la mejor opción, porque con nosotros el Alto Aragón estará bien representado en el Congreso y en el Senado. Residimos en municipios de la provincia y todos tenemos una relación muy estrecha con nuestros pueblos y ciudades, y porque creemos en un futuro que, de una vez, deje atrás las sombras del pasado para seguir avanzando como una sociedad abierta y plural que no discrimine a nadie y que tenga a todos en cuenta».