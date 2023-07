Teruel Existe reitera su abstención a un gobierno de Azcón (PP) sin VOX y aboga por huir de la política de bloques

El diputado electo de Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha reiterado su posible abstención en la sesión de investidura para favorecer un gobierno del 'popular' Jorge Azcón en solitario, sin participación de VOX. No obstante, ha abogado por «acordar políticas determinadas y objetivos concretos», puesto que «la política de bloques no aporta nada a la sociedad».

Guitarte se ha reunido en la mañana de este lunes con la presidente de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, en el marco de la ronda de contactos previa a la designación de un candidato a la investidura del Gobierno autonómico.

En una rueda de prensa tras el encuentro, el diputado autonómico ha trasladado a Marta Fernández que Teruel Existe no propondrá ningún candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, al entender que es natural que quien lo haga sea la fuerza más votada, es decir, el Partido Popular. También le ha manifestado su posible abstención para facilitar la formación de un gobierno sin VOX.

Asimismo, ha indicado que, junto a la presidenta de las Cortes, ha repasado cuáles son las prioridades de Teruel Existe, como la necesidad de «hacer un esfuerzo» por vertebrar la comunidad autónoma y que se valore cómo las políticas impulsadas desde el Parlamento aragonés afectarán al medio rural.

Negociación con el pp

Con respecto a las negociaciones con el Partido Popular de cara a la investidura de Jorge Azcón, el líder de Teruel Existe ha subrayado que el ritmo de las conversaciones «lo impone el calendario» de cada institución.

Así, ha incidido en que Teruel Existe no es responsable de «hablar con terceros ni tomar la iniciativa» para la constitución del nuevo gobierno, aunque ha dejado clara su postura: «Hemos dicho que no compartimos que sea bueno que VOX tenga participación y ofrecemos nuestra predisposición a facilitar la gobernabilidad absteniéndonos».

Tomás Guitarte ha destacado que desde su formación se ha trasladado un conjunto de medidas «imprescindibles y básicas» a los 'populares', que incluye la cuestión de las renovables y del transporte sanitario urgente. Con respecto a este último, ha criticado la postura del Ejecutivo liderado por el socialista Javier Lambán, porque en su opinión, «era un parche para decir que se había intentado solucionar un problema, pero tiene que haber cobertura real».

«Las sumas aritméticas y las cuestiones de responsabilidades institucionales son el segundo paso, después de que haya acuerdo sobre las políticas que podría desarrollar el futuro gobierno que contase con nuestra abstención para formalizarse. Estamos a la espera de respuestas, aunque en una primera lectura han sido positivas», ha apostillado.

Acerca de votar con un 'sí' a la investidura del candidato del PP, Tomás Guitarte ha rechazado «la política de bloques», por entender que «no es bueno ni conveniente, y tampoco aporta nada a la sociedad». Por el contrario, ha defendido llegar a acuerdos «sobre políticas determinadas y objetivos concretos», que se evaluarán desde el grado de cumplimiento posible, «independientemente de que tengamos mayor o menor afinidad ideológica con quien los propone».

Ha reprobado que un gobierno «supuestamente progresista como el del cuatripartito», integrado por PSOE, Podemos, CHA y PAR, haya permitido la implantación desordenada de renovables, «un proceso de expolio de recursos sin ninguna contribución al desarrollo real de la sociedad en la que se implica no es un política progresista, por mucho que se quiera llamar así quien lo dice».

Ha recalcado: «Nosotros no vamos a juzgar por la etiqueta ideológica, sino por las cosas que se hacen. Los ciudadanos vamos a exigir que no se nos utilice la adscripción ideológica como una especie de salvoconducto para hacer lo que le da la gana a uno, en lugar de poner en marcha las políticas que promete y perdonar a los nuestros o a los otros».

Diputación de teruel

Por otra parte, se ha referido al acuerdo alcanzado con el PP para gobernar la Diputación de Teruel, por el cual el 'popular' Joaquín Juste presidirá la institución provincial y Beatriz Martín, de Teruel Existe, ostentará las Vicepresidencia Primera. De esta manera, los de Guitarte suman sus cuatro diputados a los 11 obtenidos por el PP.

«Había muchas fórmulas de alcanzar la mayoría», ha asegurado Tomás Guitarte, quien ha contado que el PSOE ofreció a su formación la Presidencia en un pacto que incluía al PAR, pese a ello, ha continuado, «hemos priorizado nuestros criterios frente a los sillones».

Ha argumentado que decantarse por la propuesta del PP responde a que les arroja «mayor credibilidad su asunción de compromisos sobre renovables y transporte sanitario, porque el Ejecutivo autonómico saliente sigue defendiendo que las ha hecho bien».

Asimismo, ha desmentido las afirmaciones realizadas por el secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, acerca de que no se hayan producido reuniones para intentar llegar a acuerdos entre los socialistas y la formación de Guitarte.

«No es cierto, me reuní personalmente y tres veces con quien ha hecho esas declaraciones, una vez más que con el PP, y ha habido innumerables contactos telefónicos», ha anotado, para añadir: «Otra cosa es que no tengan la respuesta que ellos esperan y de ahí venga su malestar».

«Mover al PSOE de su postura respecto a las renovables es prácticamente imposible, y por tanto, no hay posibilidades reales de acuerdo programático», ha esgrimido.

Partido aragonés

Mientras que con el Partido Aragonés ha reconocido que no se ha producido ninguna reunión para la DPT, aunque sí han coincidido en encuentros conjuntos con el PSOE. Ha precisado que, en este caso, no se han dado puesto que PP-Teruel Existe suma una amplía mayoría de 15 diputados «y el PAR no hacía falta para nada».

Además, ha agregado que las políticas que Teruel Existe pretende impulsar, enmarcadas en la «modernización, transparencia y honestidad» en la gestión de la DPT «creemos que no compatibilizan con lo que se ha hecho hasta ahora», de lo que el PAR «tiene una gran responsabilidad».

En caso de que el PP ofreciese una Vicepresidencia al PAR, Guitarte ha precisado: «No estaríamos de acuerdo, porque el acuerdo para la DPT es entre PP y Teruel Existe». Ha afeado que el Partido Aragonesista «está intentando incorporase a un acuerdo, algo con lo que ninguna de las partes estamos de acuerdo», y si alguien quiere «votar que sí, bienvenido sea, pero no supondrá sumarse al pacto troncal».

Gobiernos comarcales

Además, Guitarte ha señalado que en algunas comarcas, como Cuencas Mineras, espera lograr la Presidencia, puesto que Teruel Existe ha sido la fuerza más votada; mientras que en otras, se alcanza la mayoría con otras formaciones. Igualmente, ha remarcado que todo ello pasa por «la asunción de un organigrama de gobierno» por las partes implicadas.

«Nosotros no somos partidarios de sumar y que cada uno haga lo que le da la gana como en el gobierno del cuatripartito, sino que apostamos por una línea de gobierno común entre quienes firman una coalición», ha expresado.

Una de las zonas de Teruel que Guitarte ha considerado «un caso muy singular» es la Comarca del Maestrazgo, puesto que allí está muy presente el asunto de implantación de renovables. No obstante, ha garantizado que no se ha cerrado ningún acuerdo, aunque Teruel Existe aplicará su criterio de programa, es decir, optar por aquel partido que esté más próximo a sus planteamientos.