La Fiscalía Provincial de Valencia solicita una pena de tres años y medio de prisión para un hombre al que acusa de incitar al odio contra inmigrantes a través de las redes sociales: «He visto 20 negros sin collar ni chip», llegaba a asegurar en algún comentario.

Así se desprende de la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la fiscal Susana Gisbert atribuye al hombre un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Además de la pena de prisión, la fiscal reclama el pago de una multa de 3.600 euros y la inhabilitación para el hombre durante siete años para profesión u oficio educativos, en el ámbito

docente, deportivo y de tiempo libre.

También reclama que al acusado se le prohíba acudir al lugar del delito, es decir, la red social Facebook, por tiempo de cinco años, lo que implica el cierre por este tiempo de su cuenta-perfil en dicha red.

Los hechos tuvieron lugar entre los meses de octubre de 2018 y enero de 2019, cuando el hombre, de 49 años en la actualidad y sin antecedentes penales, utilizó su perfil abierto en la red social Facebook para poner comentarios como éste: «Al moro, balas gruesas».

Junto al mismo, en días sucesivos, indicó: «Esto del cambio climático se nos va de las manos..... Mira si va cambiando que hoy salgo a la calle de mi pueblo y en lugar de ver paisanos míos he visto más de 20 negros sueltos sin collar ni chip ni vacunas, ni tan siquiera cartilla veterinaria y parasitaria. Eso sí, los perros domésticos deben llevar todo en regla aún e ir atados!!!!».

Otro día publicó una noticia cuyo titular era 'Muere un inmigrante en un salto masivo a la valla de Melilla'. La noticia iba acompañada de una vista aérea de la valla en la frontera de Melilla con Marruecos. A ello, el encausado, hizo el siguiente comentario: «Pobrecito!!!! Esa valla es un peligro!!! Deberían poner un sembrado de minas como toda la vida!! Así la noticia de un negro despachurrado no sería noticia!!!». Esta afirmación iba acompañada de tres emoticonos que simbolizaban una carcajada.

En otra ocasión, compartió otra noticia cuyo titular decía 'El buque español Castilla destruye una ballenera pirata junto a las costas de Somalia'. La información iba acompañada de una fotografía de una embarcación en llamas en medio del mar. A ello, el hombre comentó: "Esto se puede hacer con las pateras igual. Así ya no se les

daría la carne cruda a los atunes no sea cosa que se infecten de Ebola o Denge. Que los negros y moromierdas no traen nada bueno... lo más normal el Sida".

En diciembre de 2018 compartió un vídeo en el que podía verse cómo, en lo que parecía ser un restaurante, un joven de apariencia árabe se resistía a dos hombres uniformados y posteriormente les agredía ante un grupo de gente que observaba la escena. A ello añadió el encausado el siguiente comentario: «Son gente de paz.... Pobres refugiados inocentes y amables sin formación ni experiencia militar ni de combate.... no padezcáis... Que los traemos para votar».

Ya en enero de 2019 siguió con este tipo de comentarios y compartió un nuevo vídeo en el que un orador árabe realizaba una charla ante una sala repleta de musulmanes. Y comentó: «Un moro normal es mucho más peligroso q un blanco racista».

Así mismo, compartió posteriormente una publicación en la que se

mostraban unas imágenes que supuestamente estaban relacionadas con el ataque de un grupo de terroristas en un complejo hotelero de Nairobi (Kenia) el 15 de enero pasado. A ello añadió el encausado el siguiente comentario: «Estos pacíficos negritos son los q están invadiendo, con nuestro permiso, nuestro país y Europa».

Todos estos comentarios, según mantiene la fiscal, fueron realizados por el hombre «sin ningún tipo de restricción para su visionado, teniendo así todas ellos carácter público, en la red social Facebook, e incitaban al odio contra los inmigrantes, especialmente de raza negra y árabe, menospreciándolos gravemente». Por ello le reclama provisionalmente tres años y medio de prisión.