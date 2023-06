La Fiscalía de Sevilla ha incoado diligencias por la denuncia formulada por 18 vecinos del Polígono Sur contra Endesa, por las persistentes interrupciones en el abastecimiento energético en dicha zona desfavorecida de la ciudad hispalense. En un contexto en el que Endesa conecta estas incidencias con las acometidas ilegales a la red eléctrica para cultivos de marihuana dentro de viviendas, estos vecinos esgrimen que gozan de contrato de suministro, están «al corriente» de los pagos y por tanto no deben pagar la «culpa» de tales situaciones.

Tal y como ha avanzado la cadena SER y ha confirmado la Fiscalía de Sevilla, será el propio Fiscal Jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, el encargado de abordar dichas diligencias.

Rosario García, portavoz de la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, el barrio con menor renta neta media anual por persona de toda España según las estadísticas; y el abogado Cristóbal Ráez, fueron quienes interpusieron dicha denuncia.

Sobre la mesa, una vez más, las continúas interrupciones en el suministro eléctrico en este barrio de Sevilla marcado por las situaciones de exclusión social y la delincuencia, toda vez que estos fallos en el suministro eléctrico suceden además en otras barriadas desfavorecidas como Su Eminencia o Torreblanca.

Ello, en un contexto en el que la Junta de Andalucía aseguraba meses atrás que según la información proporcionada por Endesa, «al menos el 85 por ciento de los cortes (de energía en estos barrios) tiene que ver con enganches», es decir con acometidas ilegales a la red eléctrica para alimentar las plantaciones de marihuana dentro de viviendas, que por su alto consumo de energía saturan las infraestructuras de electricidad motivando incendios en los centros de transformación y las mencionadas interrupciones en el abastecimiento.

No obstante, los colectivos vecinales atribuyen a Endesa una supuesta falta de inversión y mantenimiento en las infraestructuras energéticas de estas zonas, llamando a diferenciar entre «los sinvergüenzas» que instalan las acometidas ilegales para alimentar plantaciones interiores de marihuana y quienes sí abonan sus correspondientes facturas de electricidad o quienes sufren una situación de agudizada falta de recursos como para pagarlas.

El verano crítico de 2022

En cualquier caso, tras tocar techo la situación en el verano de 2022 a cuenta de los episodios de calor extremo de aquel implacable periodo estival, Endesa emprendió la instalación de 12 nuevos centros de transformación en las zonas afectadas por esta situación, para solucionar estos fallos en el abastecimiento energético, señalando eso sí la escasez de contratos de abastecimiento energéticos en vigor en las zonas afectadas por esta problemática.

En ese marco, la portavoz de la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla y el abogado Cristóbal Raéz explicaban que la denuncia formalizada ante la Fiscalía se dirige contra Endesa y está firmada por «18 vecinos» del Polígono Sur que cuentan con contratos de suministro eléctrico en vigor y están «al corriente» de sus pagos; exponiendo que la idea es que el Ministerio Público dilucide si los «incumplimientos de contrato» derivados de las mencionadas interrupciones de energía pueden derivar en algún tipo de «ilícito», a cuenta de los «graves perjuicios» sufridos por estas personas al carecer de energía.

Y es que como han avisaban, se trata de una situación, la concatenación de fallos en el suministro energético de «horas» o «días» de duración, que «se prolonga bastante tiempo», pues la problemática se remonta a «años» atrás.

"no es justo"

«Lo que no es justo es que la gente que paga no tenga luz», enfatizaba Rosario García, exponiendo que los vecinos con contrato de electricidad y sus facturas al día no tienen ninguna «culpa» de la problemática de las acometidas ilegales a la red para los cultivos interiores de marihuana, pero pagan las consecuencias.

«Endesa es la responsable de no dar la luz a los vecinos y si pagamos, nos tienen que dar un servicio y no echar la culpa a nadie», señalaba así Rosario García, avisando junto al abogado de que el colectivo de residentes va a «continuar con las movilizaciones» y gestiones ante los poderes públicos, porque esta denuncia no es el «último cartucho».

Endesa, de su lado, expone ante el asunto que «el Polígono Sur existe un problema de sobrecarga de la red eléctrica derivada de los enganches ilegales para el cultivo de marihuana», como ha sido señalado.

Endesa recuerda las plantaciones de marihuana

«Una plantación consume como 80 viviendas y esta situación satura las redes a pesar de estar sobredimensionadas con el triple de potencia que necesita esta zona en la que los niveles de contratación rondan el 30 por ciento», precisa la empresa, esgrimiendo que para paliar esta situación, invirtió en 2022 unos 2,5 millones de euros en «actuaciones de refuerzo» de sus sistemas en el Polígono Sur, pero a pesar de ello, «las sobrecargas se han seguido produciendo».

Endesa defiende además que colabora con las fuerzas de seguridad para atajar este problema, precisando que sólo este año han sido acometidas cinco intervenciones contra el fraude de fluido eléctrico en Polígono Sur, «detectando un 86 por ciento de enganches ilegales» a la red energética.