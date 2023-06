La ciudad de Zaragoza se sumará este miércoles, día 28 de junio, a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ con una marcha cuyo lema 'Nuestros derechos se quedan y vamos a por más' pretende visibilizar a las personas no binarias, intersexuales y migrantes. Asimismo, los colectivos instan a la movilización ante la entrada de la derecha las Cortes de Aragón.

La manifestación recorrerá las calles de la capital aragonesa este miércoles, con salida desde las escaleras de Paraninfo, a las 20.00 horas, pasando por paseo de Independencia, plaza España, el Coso, plaza del Pilar, frente a la sede del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, donde se procederá a la lectura del manifiesto.

La Plataforma 28J, formada por diferentes colectivos LGTBIQ y otras entidades, ha invitado a toda la sociedad a unirse en la marcha y ha animado a quienes no sepan con quién ir a contactar con alguna de las distintas asociaciones.

Así lo ha expresado la presidenta de la Asociación LGTB Magenta, Simón Aranda, durante una rueda de prensa este lunes, para informar sobre los detalles de la movilización. También han intervenido el responsable de las redes sociales de la Plataforma 28J, Manuel Alhajas, y en representación de Towanda, Pepe Paz.

En representación de la comunidad LGTBIQ, en la rueda de prensa se ha alertado sobre la posible pérdida de derechos con la entrada de VOX a la Mesa de las Cortes. «Ha habido un vuelco y existen varios temores en el horizonte próximo sobre lo que pueda pasar», ha opinado Pepe Paz, de Towanda.

«No creemos que lleguen a derogarse o modificarse leyes porque no se atreverán, ya que transmitiría un mensaje claro de hipocresía y de utilización, cuando conviene, de determinados banderines y cuando no, de tirarlos a la basura, como hacen otros en alguna lona electoral», ha comentado Pepe Paz.

Aún así, el representante de Towanda ha señalado que «la única manera de eliminar derechos no es derogar leyes, sino también incumplirlas y metiéndolas en un cajón», y por tanto, «boicotearlas, »como ha venido pasando durante tantos años con una de las primeras leyes trans en la Comunidad de Madrid con sucesivos gobiernos del Partido Popular".

De esta forma, la comunidad LGTBIQ ha instado a la movilización para que no ocurra «un efecto dominó» con los derechos de otras minorías y que «toda la población se sienta aludida» cuando se ataque a las personas de éste y otros colectivos.

Personas no binarias, intersexuales y migrantes

La Plataforma 28J ha aplaudido la aprobación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

No obstante, la presidenta de Magenta ha señalado la importancia de seguir desarrollando los derechos conseguidos e ir a por más, puesto que todavía existen personas dentro del colectivo que no se han visto representadas en esta ley, como es el caso de las personas no binarias, intersexuales o migrantes.

Estas personas no binarias no se ajustan al género masculino ni femenino, por lo que construyen su identidad al margen de la lógica binaria del género. En este sentido, desde el movimiento LGTBIQ se reivindica no obligar a quienes no quieran adscribirse a uno de estas dos categorías para «permitir su visibilización» y «romper con una estructura rígida».

Por otro lado, se ha mencionado la realidad de muchos menores intersexuales que, sin dar su consentimiento, son sometidos a cirugías de carácter irreversible para asignarles un género, al presentar características sexuales que quedan fuera del modelo binario de masculino y femenino.

«Desde las organizaciones intersexuales y la comunidad LGTBI se pide que, salvo cuestiones de necesidad médica, sea la propia persona la que decida, cuando tenga la madurez pertinente, si quiere pasar por este tipo de cirugía o no», ha declarado Pepe Paz, de Towanda.

Entre las posibles consecuencias de estas cirugías, de carácter irreversible, están la esterilidad, la pérdida de sensación sexual, la incontinencia o el trauma psíquico, entre otros.

También se ha hecho mención a aquellas personas migrantes del colectivo que no cuentan con la nacionalidad y que no tienen garantizado el acceso a los mismos derechos que el resto, pese a residir en el mismo territorio.

Atendiendo a estas reivindicaciones, desde la Plataforma 28J han adelantado que, con toda probabilidad, sean una persona no binaria y otra migrante quienes se encarguen de la lectura del manifiesto. También se espera poder contar con alguien intersexual.