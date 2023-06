Vecinos de Barcelona celebran este viernes por la noche la verbena de Sant Joan con hogueras, pirotecnia y fiestas con la tradicional coca de esta festividad.

Las hogueras se han encendido por toda la ciudad después de que la Flama del Canigó haya llegado a la plaza de Sant Jaume este viernes por la tarde, tras pasar por el Parlament.

La Guardia Urbana de Barcelona ha desplegado un dispositivo de 400 agentes durante la verbena: prestará especial atención a los aglomeraciones en las playas, que se empezarán a desalojar a las 6.00 horas.

También se han establecido controles preventivos de alcoholemia y drogas para conductores, y tanto el Metro como el tranvía circularán durante toda la noche.

Para minimizar el riesgo de los petardos, el Ayuntamiento recomienda no guardarse material en los bolsillos, no sujetarlos con la mano ni tocar aquellos que no se enciendan bien durante al menos media hora.

Este año se ha prohibido la presencia de casetas de pirotecnia a menos de 500 metros en la zona forestal: se ha autorizado 122 puntos de venta y se han validado la encendida de seis hogueras en la ciudad (tres en el Eixample, dos en Sant Andreu y dos en Sant Martí).