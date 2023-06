La exalcaldesa de Barcelona y candidata de BComú, Ada Colau, ha justificado que los comuns invistieran al alcaldable socialista, Jaume Collboni, al considerar que tienen «muchas más opciones de tener incidencia» en Barcelona bajo su gobierno --que ha recordado que no tiene mayoría-- y que deja la puerta abierta a un Ejecutivo de coalición de izquierdas.

En una entrevista en TV3 de este viernes recogida por Europa Press, ha valorado que «cualquier otro escenario» era --en sus palabras-- cerrar la puerta a un gobierno de coalición del PSC, comuns y ERC, en el que espera trabajar después de las elecciones generales.

Así, Colau ha considerado que esta opción hubiera quedado descartada si los republicanos se hubieran integrado en un gobierno liderado por el ganador de las elecciones y candidato de Junts, Xavier Trias, por lo que ve investir a Collboni un «mal menor».

«Te puede parecer injusto, que por muy pocos votos no has quedado segunda, pero no tiene sentido que te quedes allí en una amargura de que te resulta injusto el resultado», ha reflexionado.

Ha censurado que el nuevo alcalde «tuvo un comportamiento errático y poco ético» al dejar el Ejecutivo municipal de coalición antes de las elecciones.

Negociaciones a tres

Colau ha relatado que «no existió ninguna llamada, ninguna negociación paralela oculta, absolutamente nada» durante las negociaciones para investir a un alcalde de Barcelona y ha dicho que no habló con dirigentes de partidos sobre ello.

Ha lamentado no haber celebrado una reunión conjunta con Collboni y el candidato republicano, Ernest Maragall, para plantear el gobierno a tres que defiende: «Reconozco mi fracaso».

Ha dicho que lo intentó «hasta el mismo día de la investidura» y ha valorado que Collboni falló en el liderazgo de las conversaciones.