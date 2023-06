PSE y PNV conforman el Gobierno de Vitoria-Gasteiz con seis departamentos para cada formación

El PSE y el PNV han alcanzado un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con lo que ambas formaciones reeditarán el Ejecutivo de coalición que han mantenido en las dos últimas legislaturas, aunque en esta ocasión con la socialista Maider Etxebarria como alcaldesa de la capital alavesa y seis concejalías para cada partido.

La propia Etxebarria; la portavoz del grupo municipal del PNV, Beatriz Artolazabal; la secretaria general del PSE de Álava, Cristina González; y el presidente de la Ejecutiva alavesa del PNV, José Antonio Suso, han sido los encargados de dar a conocer los detalles del Gobierno de coalición, en una rueda de celebrada este martes en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

El PSE asume la concejalías de Alcaldía, Relaciones Institucionales e Igualdad; Hacienda; Recursos Humanos; Modelo de Ciudad que integra a Vivienda, Limpieza y Medio Ambiente (antiguo departamento de Urbanismo); Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo; y Deporte, Salud y Cooperación al Desarrollo; así como las sociedades municipales de Amvisa, Ensanche 21, el Centros de Estudios Ambientales y Gilsa.

Por su parte, el PNV llevará la gestión de las áreas municipales de Políticas Sociales; Seguridad, Espacio Público y Tráfico (antiguo departamento de Movilidad y Espacio Público), Cultura y Educación;

Gobierno Abierto (antiguo departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos); y Modernización de la Administración (antiguo departamento de Transformación Digital). Asimismo, gestionará Tuvisa, el Conservatorio de Danza José Uruñuela y la Escuela de Música Luis Aranburu.

"un gran día"

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz ha manifestado que «hoy es un gran día para Vitoria-Gasteiz, con el objetivo conjunto de construir una ciudad que mire al futuro con ambición y garantizar la estabilidad y el rigor que merece una ciudad plural». «Es un acuerdo para mirar al futuro positivamente y poder seguir adelante. Daremos la estabilidad y el rigor que merece la ciudad», ha agregado Etxebarria.

Por su parte, la líder del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal, ha asegurado que se ha creado «una hoja de ruta para trabajar de manera coordinada y responder con acierto a los retos que tiene la ciudad».

Necesidad de acordar

Al igual que en la legislatura pasada, PSE y PNV conforman un gobierno en minoría, todavía un poco más mermado, al sumar doce de los 27 concejales que integran el pleno municipal, por lo que tendrán que buscar acuerdo para sacar adelantes los proyectos de ciudad.

La palabra «acordar» ha estado en boca de todos los presentes con alusiones a los tres grupos municipales de la oposición, EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin Vitoria.

Así, Etxebarria ha reivindicado que «los grupos políticos dejen a un lado las diferencias para afrontar los desafíos económicos, sociales y climáticos» que tiene la ciudad. «La política sirve para acordar y avanzar», ha sentenciado.

«La coalición tiene voluntad de entendimiento con el resto de fuerzas políticas. Tenemos que abordar desafíos para los que necesitamos muchas manos. Esto no va de revanchas ni castigos. Tendemos la mano a los tres grupos de la oposición», ha insistido Artolazabal.

También la secretaria de los socialistas alaveses, Cristina González, ha manifestado que el Gobierno de Vitoria-Gasteiz «dedicará sus esfuerzo a buscar acuerdos» y ha defendido el pacto entre el PSE y PNV por responde a «una ciudad muy plural, a una mayoría que tenga aceptación dentro de los sondeos de opinión y voluntad de entendimiento con el resto de fuerzas políticas».

Por último, el presidente del Araba Buru Batzar, José Antonio Suso, ha manifestado que ambas formaciones «comparten prioridades» y «experiencia de gestión». «Hablaremos con todos los grupos de la oposición para sacar los proyectos adelante. Esperemos que el bloqueo no sea una actitud, ya que el no por el no solo castiga a la ciudad».

PSE y PNV trabajan ahora por configurar un programa de Gobierno, así como por determinar los concejales que dirigirán cada departamento municipal.