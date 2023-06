El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado este martes su confianza en que «se pueda culminar lo antes posible» la negociación sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea (UE), destacando que «el espíritu del Reino Unido ha sido hasta ahora constructivo».

En una atención a los medios de comunicación en el contexto de la celebración de la sesión del Proceso Áqaba en el Palacio de la Merced de Córdoba, el ministro ha recordado que en diciembre pasado él puso encima de la mesa «un acuerdo global que cubría todos los aspectos necesarios para que haya una zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar».

«Desde entonces estamos esperando a que el Reino Unido diga si está a favor de ese acuerdo o no», ha manifestado el titular de Asuntos Exteriores, quien ha comentado que «no hay una reunión prevista en estos momentos».

Para después del 23j

No obstante, el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido sobre la relación futura de Gibraltar con el bloque tendrá que esperar a después de las elecciones generales del día 23 de julio en España, según han señalado hace unos días fuentes diplomáticas a Europa Press, que han asegurado que el documento ya estaba prácticamente ultimado para su firma en las próximas semanas.

Londres y Bruselas han llevado a cabo un total de 13 rondas de negociación, la última de ellas a finales de abril, con vistas a elaborar un acuerdo que regule las relaciones del Peñón con la UE ahora que Reino Unido ya no está en el bloque y que tiene como base lo pactado entre España y Reino Unido en la Nochevieja de 2020.

El objetivo de las negociaciones, según coinciden tanto España como Reino Unido, es contribuir a crear una zona de prosperidad compartida en el Campo de Gibraltar para lo cual estaría prevista la supresión de la Verja. Sin embargo, dado que Gibraltar no forma parte del espacio Schengen sería necesaria la realización de controles fronterizos tanto en el aeropuerto como en el puerto del Peñón.

Este ha sido uno de los asuntos más espinosos de la negociación, dado que Londres --y también Gibraltar-- han rechazado de plano la presencia de agentes españoles en suelo gibraltareño, puesto que consideran que ello pondría en entredicho la soberanía británica sobre este territorio, que España reivindica como propio. Ambos gobiernos han dejado claro en todo momento que ninguno renuncia a sus respectivas posiciones respecto a la soberanía del Peñón.

La propuesta sobre la mesa, según confirmó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tras reunirse con su homólogo británico, James Cleverly, el pasado diciembre en Madrid, es que agentes de la Agencia de Fronteras de la UE (Frontex) se desplieguen junto a la Policía española durante un periodo inicial de cuatro años.

La pelota en el tejado de londres

El jefe de la diplomacia ha venido defendiendo en estos últimos meses que «la pelota está en el tejado» de Londres puesto que la propuesta planteada es «global y equilibrada» y la mejor opción para lograr el objetivo de la prosperidad compartida que acabe con la brecha que ahora mismo hay a un lado y otro de la Verja. Asimismo, también ha dejado claro que las conversaciones no pueden ser eternas.

Esa premura por alcanzar un acuerdo, teniendo en cuenta también el hecho de que en España había previstas generales para diciembre --ahora adelantadas-- y que Gibraltar también tiene cita con las urnas antes de final de año, quedó plasmada tras la conversación telefónica mantenida a principios de mayo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Rishi Sunak.

Entonces, el mensaje de ambos fue que había que concluir la negociación «cuanto antes», lo que generó la esperanza de que se hubiera entrado ya en la recta final de un proceso que arrancó hace ya más de dos años. Sin embargo, las fuentes diplomáticas consultadas señalan ahora que el acuerdo tendrá que esperar a después de los comicios en España.

No habrá nuevas rondas hasta después del 23j

Asimismo, apuntan que no cabe esperar nuevas rondas de conversaciones entre el Gobierno británico y la Comisión Europea hasta entonces, si bien ni Londres ni Bruselas han confirmado a Europa Press este extremo. Quien sí ha hablado en este mismo sentido ha sido el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo.

En una entrevista radiofónica tras conocerse el adelanto electoral en España, Picardo reconoció el impacto que este tiene en el proceso puesto que pese a ser un tratado que negocian Londres y Bruselas, hay «ciertos aspectos» que se deben consultar al Gobierno español para que dé su visto bueno, algo en lo que coinciden las citadas fuentes diplomáticas.

Así pues, sostuvo, la Comisión Europea no acordará ningún tratado con Reino Unido sobre Gibraltar que no cuente con «el respaldo del Gobierno español que haya el día que se concrete».

Asimismo, Picardo señaló que si no se ha llegado a un acuerdo aún es porque lo que hay sobre la mesa no es «un buen tratado para Gibraltar». «Siempre mantendré que no tener un tratado es mejor que tener un mal tratado», recalcó, en línea con lo que ha venido manifestando.

Preparados para un no acuerdo

Es más, el Gobierno del Peñón y el Ejecutivo británico ya han venido trabajando en el día después en caso de que finalmente no se llegue a un acuerdo, algo para lo que también está lista España, según aseguró en su momento Albares en entrevista con Europa Press. «Estamos preparados para cualquier escenario», manifestó.

Así las cosas, Reino Unido ha dejado claro que «mantiene su compromiso de concluir el tratado lo antes posible», trabajando para ello «codo con codo con el Gobierno de Gibraltar», cuyo ministro principal se ha sentado en la mesa dentro de la delegación británica en las negociaciones.

Una portavoz de la Embajada en Madrid ha confiado en que el futuro tratado pueda «plasmar los objetivos» fijados en el llamado Acuerdo de Nochevieja y «asegurar la prosperidad futura de Gibraltar y la región», sin confirmar si están previstas nuevas rondas en las próximas semanas.

Tampoco la Comisión Europea ha entrado en detalles sobre la situación actual del proceso de negociación ni ha querido confirmar si efectivamente se esperará a que España celebre las elecciones para retomar las negociaciones o cabe esperar que sigan avanzando en los días que quedan hasta entonces, si bien las fuentes comunitarias consultadas sí reconocen que el acuerdo debería contar con el respaldo del Gobierno español.