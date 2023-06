María de la Sierra Serrano, de Vive Collado, ha sido investida alcaldesa de Collado Mediano con el apoyo de cuatro partidos del Ayuntamiento (incluido el suyo), que suman ocho ediles de los 13 que tiene la Corporación.

La alcaldesa ha recibido el apoyo de los 3 ediles de su partido, 2 del PSOE, 2 de Vox y uno de Vecinos por Collado Mediano. La candidata del PP y ganadora de las elleciones, cuya candidata Irene Zamora, era la alcaldesa en la anterior Legislatura, ha recibido los únicos cinco votos de su partido.

En su intervención, la alcaldesa ha dado las gracias a su votantes y vecinos. «Trabajaremos por y para todos, como hemos dicho siempre en campaña, vuestra voz es nuestro compromiso y abriremos las puertas del Ayuntamiento para todo Collado Mediano», ha indicado la nueva alcaldesa.

Además, ha dado las gracias a la anterior corporación y a «todos los concejales» por «dar este paso adelante» para «trabajar por el pueblo» y «espero que trabajemos todos juntos».

Acuerdo alcanzado horas antes

Por su parte, el candidato de Vox, Jorge Martín Morollón, durante su intervención, ha justificado el apoyo de su partido a la candidata de Vive Collado. «El gobierno que a partir de mañana conforme nuestra alcaldesa y presidenta electa, no tengan ninguna duda, será la confirmación de que al menos en Collado Mediano sus políticos han sido capaces de estar por encima de las circunstancias más adversas, de las malas y buenas influencias, de todo tipo de presiones interesadas, de cualquier ideología, y que como único objetivo en el horizonte siempre ha estado el nombre de Collado Mediano y de sus vecinos», ha señalado.

Así, ha indicado que el acuerdo de gobierno se ha alcanzado «tan sólo unas horas antes» de la celebración del Pleno y ha sido «tenaz y costosísimo para la salud psíquica de todos los participantes», pero también ha sido el «más ilustrativo y reconfortante», por «la enorme voluntad de colaboración y trabajo» que «todos los actores y grupos políticos implicados han demostrado tener para sus convecinos y adversarios».

El psoe apoya pero no entrará en el gobierno local

Por su parte, la candidata del PSOE, Celia Garrido, ha explicado que su partido ha dado apoyo a un «cambio» y que confían en ello, pero que estarán en la oposición «vigilantes» para que «las cosas se hagan como pensamos que se deberían realizar», «abriendo el ayuntamiento de par en par», dando «participación y transparencia» a los vecinos, «luchando por el bienestar de todos», por el «bienestar de los trabajadores» y por «hacer de Collado un pueblo mejor para todos».

La candidata de Vecinos por Collado Mediano, Eva Márquez, ha dicho que su partido intentará «seguir haciendo lo mejor para Collado» y que espera que una Legislatura sea de «consenso» y que puedan «trabajar todos juntos en un buen ambiente».

La candidata del PP y alcaldesa saliente, Irene Zamora, ha indicado en su intervención que «ha sido difícil», pero que se queda con «todo lo positivo» de su mandato al frente del Ayuntamiento y que tiene la sensación del «trabajo bien hecho».

«Se cierra una etapa, comienza otra y os aseguro que no escatimaré esfuerzos para seguir trabajando por Collado Mediano como siempre lo he hecho. Pido que esta nueva etapa sea de consenso, cosa que no hemos conseguido en la que termina, que se dejen de lado los intereses personales y los descontentos particulares y que entre todos consigamos avanzar y sentirnos orgullosos de Collado Mediano», ha puntualizado.