La 'popular' Begoña Carrasco ha sido proclamada este sábado alcaldesa de Castellón con el único apoyo de los concejales del Grupo Municipal Popular, pues el resto de grupos han votado a sus respectivos candidatos. De esta forma, a pesar de no conseguir mayoría absoluta, Carrasco ha sido elegida alcaldesa al ser la lista del PP la más votada en las pasadas elecciones.

El inicio del pleno de constitución de la nueva corporación municipal ha estado protagonizado por el abrazo en el que se han fundido la anterior alcaldesa, Amparo Marco, y Begoña Carrasco, después de que la primera entregara la vara de mando a la secretaria del Ayuntamiento.

Tras constituirse la Mesa de Edad, formada por el concejal de mayor edad -Luciano Ferrer (Vox) y el de menor edad -Jorge Ribes (PSPV)- estos han jurado, en el primer caso, y prometido el cargo, en el segundo, ambos en castellano. Posteriormente lo han hecho el resto de ediles. Los concejales del PP y Vox han jurado ante la Constitución y la Biblia -tres 'populares' en valenciano y el resto en castellano-.

Por su parte, los concejales del PSPV y Compromís han prometido el cargo ante la Constitución -seis de ellos en valenciano y el resto en castellano-, aunque los de Compromís lo han hecho por imperativo legal.

Tras declarar el presidente de la Mesa de Edad constituida la nueva corporación, los representantes a la Alcaldía de PSPV-PSOE -José Luis López-, Vox -Antonio Ortolá- y Compromís -Ignasi Garcia- han defendido su candidatura, mientras que la de Begoña Carrasco lo ha hecho Sergio Toledo.

Así, ha tomado la palabra el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, quien ha señalado que «conscientes del camino recorrido y con mirada en el futuro», trabajarán para que Castellón «sea una ciudad de derechos y oportunidades», y ha subrayado que su grupo ha presentado candidatura a gobernar la ciudad «por nuestra honestidad y por la gente que nos ha votado».

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, se ha preguntado «por qué en la Generalitat Valenciana sí ha habido pacto y en Castelló no», pues «los ciudadanos no podrán disfrutar de esta alternativa real». «Los castellonenses dieron amplio respaldo al proyecto de ciudad de PP y Vox, pero aquí el PP y Carrasco han optado por hacer prevalecer sus intereses personales basados en ideologías delirantes de la izquierda para asaltar este consistorio», ha dicho.

La mano tendida

«Vox ha tendido la mano, ha puesto en la mesa un papel en blanco para que el PP lo rellenara, matizando aspectos que la ciudadanía no está dispuesta a soportar cuatro años más, pero el PP no ha querido aceptarla», ha indicado Ortolá, quien ha añadido que no van a «regalar» votos al PP, «pues quien quiera regalar los votos al PP, que vote al PP».

Ha apuntado que seguirán defendiendo la libertad, fomentarán la igualdad real entre hombres y mujeres y trabajarán por combatir «cualquier tipo de violencia intrafamiliar», y se ha preguntado si hay algún problema en los votantes del PP con estos principios: «usted quizás sí», ha dicho dirigiéndose a Carrasco.

El portavoz de Vox ha apostado por «mimar» a los mayores, a la infancia y a la juventud o mirar «al céntimo» el gasto político innecesario, y ha preguntado a Carrasco si «cree que los votantes del PP quieren echar por tierra materias que llevan en su programa solo por decir que no han pactado con Vox». «Quizás prefieran un Vox valiente que fulmine al pantacalanismo, el adoctrinamiento en las aulas y el feminismo radical», ha añadido.

Ortolá, que ha acusado a los 'populares' de «entrarles la tiritona crónica de los políticos del PP», ha preguntado a Carrasco si se convertirá en «marioneta de la política ideológica de la izquierda». «Es un gravísimo error poner en riesgo la estabilidad del gobierno de la ciudad por intereses personales, los votantes no le han dado confianza para que haga seguidismo acomplejado de las políticas de izquierda», ha dicho el portavoz de Vox, quien ha añadido que «mientras llega el sentido común, Vox se quedará solo pero orgulloso de defender lo que de verdad importa».

El portavoz del PSPV, José Luis López, ha asegurado sentirse «muy orgulloso» del legado que ha dejado el gobierno tripartito en la ciudad en los últimos ocho años. «Lo que prometimos lo hemos hecho, hemos saneado las cuentas del ayuntamiento, hemos hecho un Plan General, hemos mejorado las inversiones en la ciudad, hemos bajado los impuestos, hemos puesto a la ciudadanía en el centro de nuestras políticas, hemos multiplicado por 455 por ciento las políticas de empleo y hemos liderado la oposición con firmeza», ha apuntado.

López ha destacado que trabajarán «intensamente sin ningún miedo ni a derecha ni a extrema derecha», pero «con la lealtad institucional que nos caracteriza». «Estaremos vigilantes y nos dejaremos la piel para que en cuatro años regrese un gobierno socialista», ha añadido.

«EL PSOE NO VA A FALLAR»

«El PSOE no les va a fallar, la buena política también se puede hacer desde la oposición y lo vamos a demostrar, y no vamos a permitir que se vulneren derechos y libertades ciudadanas, ni los derechos de las mujeres ni la lucha contra la violencia machista. Dejamos el gobierno con la cabeza bien alta, manos limpias y el trabajo bien hecho», ha significado López, quien ha tenido un especial reconocimiento hacia Amparo Marco «por todo lo que ha hecho por esta ciudad».

El 'popular' Sergio Toledo, por su lado, ha recordado que «los comicios dejaron muy claro quién era el ganador, doce años sin una victoria tan clara en las elecciones en este municipio». «Volvimos a ganar en el Grao y las urnas demostraron que nuestras reivindicaciones, con proyectos impuestos o zonas de la ciudad abandonadas, tenían fundamento», ha resaltado.

«Los castellonenses han pedido más escucha y participación, queremos devolver la luz a Castellon, recuperar la autonomía de las fiestas, dar seguridad jurídica y servicios dignos a las viviendas de Marjaleria, apostar por atraer turismo, mejorar la movilidad, recuperar la ayuda a nuestros mayores, nuevas ofertas de ocio para los jóvenes, facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a nuestros barrios, combatir los mosquitos, más seguridad, menos impuestos y apostar por ayudar al comercio y la hostelería de Castelló», ha afirmado.

«Hemos ofrecido la mano tendida a todos los grupos para llegar a acuerdos, desgraciadamente no todos se han querido sentar, pero seguiremos con la mano tendida para buscar puntos de acuerdo», ha señalado Toledo, quien ha añadido que Carrasco «sabe lo que necesita Castellón, ha defendido a mujeres víctimas de la violencia, ha levantado al PP de la moqueta, ha liderado una larga travesía por el desierto de la oposición y luchará sin descanso para que Castelló sea mejor tras su paso».

Tras votar cada grupo político a su candidato, Carrasco ha sido proclamada alcaldesa de la ciudad al haber sido el PP la lista más votada en las pasadas elecciones.